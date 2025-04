Co je Taxpad (TAX)

Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders. TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!