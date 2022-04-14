Tokenomika pro Taxpad (TAX)

Tokenomika pro Taxpad (TAX)

Zjistěte klíčové informace o Taxpad (TAX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Taxpad (TAX)

Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders.

TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics.

Oficiální webové stránky:
https://www.taxpad.xyz/
Bílá kniha:
https://docs.taxpad.xyz/

Taxpad (TAX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Taxpad (TAX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 31.58K
$ 31.58K$ 31.58K
Celkový objem:
$ 99.94M
$ 99.94M$ 99.94M
Objem v oběhu:
$ 99.94M
$ 99.94M$ 99.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 31.58K
$ 31.58K$ 31.58K
Historické maximum:
$ 0.01458102
$ 0.01458102$ 0.01458102
Historické minimum:
$ 0.00025399
$ 0.00025399$ 0.00025399
Aktuální cena:
$ 0.00031599
$ 0.00031599$ 0.00031599

Tokenomika Taxpad (TAX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Taxpad (TAX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TAX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TAX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TAX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTAX!

Předpověď ceny TAX

Chcete vědět, kam může TAX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TAX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.