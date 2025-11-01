BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena syrupUSDT je 1.1 USD. Sledujte aktualizace cen SYRUPUSDT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SYRUPUSDT.

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SYRUPUSDT na USD

$1.1
$1.1$1.1
0.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny syrupUSDT (SYRUPUSDT)
Informace o ceně syrupUSDT (SYRUPUSDT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.099
$ 1.099$ 1.099
Nejnižší za 24 h
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
Nejvyšší za 24 h

$ 1.099
$ 1.099$ 1.099

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

-0.00%

-0.00%

+0.01%

+0.01%

Cena syrupUSDT (SYRUPUSDT) v reálném čase je $1.1. Za posledních 24 hodin se SYRUPUSDT obchodoval v rozmezí od minima $ 1.099 do maxima $ 1.1, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SYRUPUSDT v historii je $ 1.11, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.093.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SYRUPUSDT se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -0.00% a za posledních 7 dní o +0.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu syrupUSDT (SYRUPUSDT)

$ 1.38B
$ 1.38B$ 1.38B

--
----

$ 1.38B
$ 1.38B$ 1.38B

1.26B
1.26B 1.26B

1,257,772,368.493747
1,257,772,368.493747 1,257,772,368.493747

Aktuální tržní kapitalizace syrupUSDT je $ 1.38B, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SYRUPUSDT je 1.26B, přičemž celková zásoba je 1257772368.493747. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.38B.

Historie cen v USD pro syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Během dnešního dne byla změna ceny syrupUSDT na USD  $ -0.000108999562608.
Za posledních 30 dní byla změna ceny syrupUSDT na USD  $ +0.0031511700.
Za posledních 60 dní byla změna ceny syrupUSDT na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny syrupUSDT na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000108999562608-0.00%
30 dní$ +0.0031511700+0.29%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je syrupUSDT (SYRUPUSDT)

syrupUSDT is a yield-bearing USDT asset, powered by Maple Finance, the largest onchain asset manager with over $4B AUM. The yield is generated from overcollateralized lending to institutional borrowers, allowing Maple to provide consistent high yield and short-term liquidity for users.

syrupUSDT is part of Maple's syrupUSD product offering, bolstering over $3B in AUM and being integrated across top DeFi protocols and exchanges.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny syrupUSDT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít syrupUSDT (SYRUPUSDT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva syrupUSDT (SYRUPUSDT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro syrupUSDT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny syrupUSDT!

Tokenomika pro syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Pochopení tokenomiky syrupUSDT (SYRUPUSDT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SYRUPUSDT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Jakou hodnotu má dnes syrupUSDT (SYRUPUSDT)?
Aktuální cena SYRUPUSDT v USD je 1.1 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SYRUPUSDT v USD?
Aktuální cena SYRUPUSDT v USD je $ 1.1. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace syrupUSDT?
Tržní kapitalizace SYRUPUSDT je $ 1.38B USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SYRUPUSDT v oběhu?
Objem SYRUPUSDT v oběhu je 1.26B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SYRUPUSDT?
SYRUPUSDT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.11 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SYRUPUSDT?
SYRUPUSDT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.093 USD.
Jaký je objem obchodování SYRUPUSDT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SYRUPUSDT je -- USD.
Dosáhne SYRUPUSDT letos vyšší ceny?
SYRUPUSDT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSYRUPUSDT, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

