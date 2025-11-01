BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Synthswap je 0.114978 USD. Sledujte aktualizace cen SYNTH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Synthswap Cena (SYNTH)

Aktuální cena 1 SYNTH na USD

$0.114978
$0.114978$0.114978
+0.50%1D
Graf aktuální ceny Synthswap (SYNTH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:24:18 (UTC+8)

Informace o ceně Synthswap (SYNTH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.113066
$ 0.113066$ 0.113066
Nejnižší za 24 h
$ 0.115069
$ 0.115069$ 0.115069
Nejvyšší za 24 h

$ 0.113066
$ 0.113066$ 0.113066

$ 0.115069
$ 0.115069$ 0.115069

$ 82.91
$ 82.91$ 82.91

$ 0.11191
$ 0.11191$ 0.11191

-0.07%

+0.56%

-1.06%

-1.06%

Cena Synthswap (SYNTH) v reálném čase je $0.114978. Za posledních 24 hodin se SYNTH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.113066 do maxima $ 0.115069, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SYNTH v historii je $ 82.91, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.11191.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SYNTH se za poslední hodinu změnila o -0.07%, za 24 hodin o +0.56% a za posledních 7 dní o -1.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Synthswap (SYNTH)

$ 25.31K
$ 25.31K$ 25.31K

--
----

$ 25.31K
$ 25.31K$ 25.31K

220.10K
220.10K 220.10K

220,096.0
220,096.0 220,096.0

Aktuální tržní kapitalizace Synthswap je $ 25.31K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SYNTH je 220.10K, přičemž celková zásoba je 220096.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 25.31K.

Historie cen v USD pro Synthswap (SYNTH)

Během dnešního dne byla změna ceny Synthswap na USD  $ +0.00063671.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Synthswap na USD  $ -0.0196249394.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Synthswap na USD  $ -0.0239877106.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Synthswap na USD  $ -0.06081485751661403.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00063671+0.56%
30 dní$ -0.0196249394-17.06%
60 dní$ -0.0239877106-20.86%
90 dní$ -0.06081485751661403-34.59%

Co je Synthswap (SYNTH)

What is the project about? First fully audited and native DEX on Base. We will also offer V3 and V4 tech alongside other DeFi products

What makes your project unique? Synthswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) in the Base ecosystem. Compared to its competitors, Synthswap will enable trading with the lowest fees! Rewards from Staking and Yield Farming will be among the most lucrative.

History of your project. Launched today

What’s next for your project? Bring more features like V3, V4, more token utility and grow the dexes volume and userbase

What can your token be used for? Stake for real yield (platform fee sharing), Governance, Launchpad allocation.

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Synthswap (SYNTH)

Jakou hodnotu má dnes Synthswap (SYNTH)?
Aktuální cena SYNTH v USD je 0.114978 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SYNTH v USD?
Aktuální cena SYNTH v USD je $ 0.114978. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Synthswap?
Tržní kapitalizace SYNTH je $ 25.31K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SYNTH v oběhu?
Objem SYNTH v oběhu je 220.10K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SYNTH?
SYNTH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 82.91 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SYNTH?
SYNTH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.11191 USD.
Jaký je objem obchodování SYNTH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SYNTH je -- USD.
Dosáhne SYNTH letos vyšší ceny?
SYNTH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSYNTH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:24:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Synthswap (SYNTH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

