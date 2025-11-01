Suzaku Token Cena (SUZ)
+0.24%
+1.82%
+4.20%
+4.20%
Cena Suzaku Token (SUZ) v reálném čase je $0.04988699. Za posledních 24 hodin se SUZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04864861 do maxima $ 0.050091, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SUZ v historii je $ 0.204252, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04728917.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SUZ se za poslední hodinu změnila o +0.24%, za 24 hodin o +1.82% a za posledních 7 dní o +4.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Suzaku Token je $ 1.44M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SUZ je 28.87M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.99M.
Během dnešního dne byla změna ceny Suzaku Token na USD $ +0.00089032.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Suzaku Token na USD $ -0.0217737255.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Suzaku Token na USD $ -0.0300033128.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Suzaku Token na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00089032
|+1.82%
|30 dní
|$ -0.0217737255
|-43.64%
|60 dní
|$ -0.0300033128
|-60.14%
|90 dní
|$ 0
|--
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.
It is a permissionless protocol allowing:
Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.
Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.
Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.
In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:
LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.
The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.
In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
