Dnešní aktuální cena Suzaku Token je 0.04988699 USD. Sledujte aktualizace cen SUZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SUZ.

Více informací o SUZ

Informace o ceně SUZ

Co je to SUZ

Oficiální webové stránky SUZ

Tokenomika pro SUZ

Předpověď cen SUZ

Logo Suzaku Token

Suzaku Token Cena (SUZ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SUZ na USD

$0.04989171
+2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Suzaku Token (SUZ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:31:55 (UTC+8)

Informace o ceně Suzaku Token (SUZ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04864861
Nejnižší za 24 h
$ 0.050091
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04864861
$ 0.050091
$ 0.204252
$ 0.04728917
+0.24%

+1.82%

+4.20%

+4.20%

Cena Suzaku Token (SUZ) v reálném čase je $0.04988699. Za posledních 24 hodin se SUZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04864861 do maxima $ 0.050091, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SUZ v historii je $ 0.204252, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04728917.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SUZ se za poslední hodinu změnila o +0.24%, za 24 hodin o +1.82% a za posledních 7 dní o +4.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Suzaku Token (SUZ)

$ 1.44M
--
$ 4.99M
28.87M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Suzaku Token je $ 1.44M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SUZ je 28.87M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.99M.

Historie cen v USD pro Suzaku Token (SUZ)

Během dnešního dne byla změna ceny Suzaku Token na USD  $ +0.00089032.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Suzaku Token na USD  $ -0.0217737255.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Suzaku Token na USD  $ -0.0300033128.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Suzaku Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00089032+1.82%
30 dní$ -0.0217737255-43.64%
60 dní$ -0.0300033128-60.14%
90 dní$ 0--

Co je Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Suzaku Token (SUZ)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Suzaku Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Suzaku Token (SUZ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Suzaku Token (SUZ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Suzaku Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Suzaku Token!

SUZ na místní měny

Tokenomika pro Suzaku Token (SUZ)

Pochopení tokenomiky Suzaku Token (SUZ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SUZ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Suzaku Token (SUZ)

Jakou hodnotu má dnes Suzaku Token (SUZ)?
Aktuální cena SUZ v USD je 0.04988699 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SUZ v USD?
Aktuální cena SUZ v USD je $ 0.04988699. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Suzaku Token?
Tržní kapitalizace SUZ je $ 1.44M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SUZ v oběhu?
Objem SUZ v oběhu je 28.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SUZ?
SUZ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.204252 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SUZ?
SUZ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.04728917 USD.
Jaký je objem obchodování SUZ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SUZ je -- USD.
Dosáhne SUZ letos vyšší ceny?
SUZ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSUZ, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Suzaku Token (SUZ)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

