Dnešní aktuální cena SURREAL AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SURREAL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SURREAL.

Více informací o SURREAL

Informace o ceně SURREAL

Co je to SURREAL

Oficiální webové stránky SURREAL

Tokenomika pro SURREAL

Předpověď cen SURREAL

Logo SURREAL AI

SURREAL AI Cena (SURREAL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SURREAL na USD

--
----
-0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SURREAL AI (SURREAL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:08:46 (UTC+8)

Informace o ceně SURREAL AI (SURREAL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.98%

-0.85%

+11.48%

+11.48%

Cena SURREAL AI (SURREAL) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SURREAL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SURREAL v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SURREAL se za poslední hodinu změnila o +0.98%, za 24 hodin o -0.85% a za posledních 7 dní o +11.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SURREAL AI (SURREAL)

$ 21.50K
$ 21.50K$ 21.50K

--
----

$ 21.50K
$ 21.50K$ 21.50K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,317.781994
999,947,317.781994 999,947,317.781994

Aktuální tržní kapitalizace SURREAL AI je $ 21.50K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SURREAL je 999.95M, přičemž celková zásoba je 999947317.781994. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 21.50K.

Historie cen v USD pro SURREAL AI (SURREAL)

Během dnešního dne byla změna ceny SURREAL AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SURREAL AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SURREAL AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SURREAL AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.85%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je SURREAL AI (SURREAL)

This project is a memecoin centered around the creation, distribution, and promotion of “AI brain rot” style memes, heavily inspired by chaotic, fast-paced, and surreal content found on platforms like TikTok. Our goal is to embrace and amplify a new wave of internet humor by leveraging artificial intelligence to generate memes that capture the absurdity, randomness, and cultural relevance of viral TikTok trends. This type of content is characterized by overstimulating visuals, distorted audio, and nonsensical humor — a format that has become a defining feature of modern meme culture, especially among younger audiences such as Gen Z.

The memecoin serves as both a digital asset and a cultural vehicle, aiming to unite communities who thrive on irony, satire, and experimental internet art. It brings together blockchain technology, AI content generation, and social media virality into one ecosystem where users can create, share, and engage with content while being rewarded through token incentives. Users will be able to participate in meme contests, collaborate on AI-generated meme formats, and vote on the best brain rot creations — all within a decentralized and gamified environment.

By aligning a memecoin with this evolving content style, the project taps into a fast-growing digital subculture that values creativity, speed, and irreverence over traditional content formats. The token itself becomes a symbol of participation in this movement — not just a speculative asset, but a tool for interaction and expression within the meme economy. Through strategic partnerships with AI developers, meme creators, and TikTok influencers, the project will constantly evolve alongside internet trends, ensuring the content remains fresh, engaging, and virally potent.

Additionally, the project aims to create open-source AI tools that allow anyone to generate brain rot-style memes without prior editing or design experience, further democratizing meme creation. This empowers everyday users to join the creative process and amplifies the reach and relatability of the content. As more users participate, the memecoin gains utility, visibility, and value, reinforcing the community-led nature of the ecosystem.

In short, this project is where blockchain meets brain rot — a high-energy, AI-driven, community-powered memecoin designed for the internet’s most chaotic minds.

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SURREAL AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SURREAL AI (SURREAL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SURREAL AI (SURREAL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SURREAL AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SURREAL AI!

SURREAL na místní měny

Tokenomika pro SURREAL AI (SURREAL)

Pochopení tokenomiky SURREAL AI (SURREAL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SURREAL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SURREAL AI (SURREAL)

Jakou hodnotu má dnes SURREAL AI (SURREAL)?
Aktuální cena SURREAL v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SURREAL v USD?
Aktuální cena SURREAL v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SURREAL AI?
Tržní kapitalizace SURREAL je $ 21.50K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SURREAL v oběhu?
Objem SURREAL v oběhu je 999.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SURREAL?
SURREAL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SURREAL?
SURREAL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SURREAL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SURREAL je -- USD.
Dosáhne SURREAL letos vyšší ceny?
SURREAL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSURREAL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:08:46 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SURREAL AI (SURREAL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

