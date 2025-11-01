BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena sun wukong je 0.00000777 USD. Sledujte aktualizace cen WUKONG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WUKONG.

Více informací o WUKONG

Informace o ceně WUKONG

Co je to WUKONG

Tokenomika pro WUKONG

Předpověď cen WUKONG

sun wukong Cena (WUKONG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WUKONG na USD

--
----
-0.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny sun wukong (WUKONG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:23:40 (UTC+8)

Informace o ceně sun wukong (WUKONG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000773
$ 0.00000773$ 0.00000773
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000796
$ 0.00000796$ 0.00000796
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000773
$ 0.00000773$ 0.00000773

$ 0.00000796
$ 0.00000796$ 0.00000796

$ 0.00101444
$ 0.00101444$ 0.00101444

$ 0.00000752
$ 0.00000752$ 0.00000752

--

-0.69%

-4.85%

-4.85%

Cena sun wukong (WUKONG) v reálném čase je $0.00000777. Za posledních 24 hodin se WUKONG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000773 do maxima $ 0.00000796, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WUKONG v historii je $ 0.00101444, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000752.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WUKONG se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.69% a za posledních 7 dní o -4.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu sun wukong (WUKONG)

$ 7.76K
$ 7.76K$ 7.76K

--
----

$ 7.76K
$ 7.76K$ 7.76K

999.71M
999.71M 999.71M

999,707,544.173523
999,707,544.173523 999,707,544.173523

Aktuální tržní kapitalizace sun wukong je $ 7.76K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WUKONG je 999.71M, přičemž celková zásoba je 999707544.173523. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.76K.

Historie cen v USD pro sun wukong (WUKONG)

Během dnešního dne byla změna ceny sun wukong na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny sun wukong na USD  $ -0.0000036699.
Za posledních 60 dní byla změna ceny sun wukong na USD  $ -0.0000031558.
Za posledních 90 dní byla změna ceny sun wukong na USD  $ -0.000020335625357254722.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.69%
30 dní$ -0.0000036699-47.23%
60 dní$ -0.0000031558-40.61%
90 dní$ -0.000020335625357254722-72.35%

Co je sun wukong (WUKONG)

孙悟空在链上。Not a legend. A signal.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny sun wukong (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít sun wukong (WUKONG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva sun wukong (WUKONG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro sun wukong.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny sun wukong!

WUKONG na místní měny

Tokenomika pro sun wukong (WUKONG)

Pochopení tokenomiky sun wukong (WUKONG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WUKONG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně sun wukong (WUKONG)

Jakou hodnotu má dnes sun wukong (WUKONG)?
Aktuální cena WUKONG v USD je 0.00000777 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WUKONG v USD?
Aktuální cena WUKONG v USD je $ 0.00000777. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace sun wukong?
Tržní kapitalizace WUKONG je $ 7.76K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WUKONG v oběhu?
Objem WUKONG v oběhu je 999.71M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WUKONG?
WUKONG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00101444 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WUKONG?
WUKONG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000752 USD.
Jaký je objem obchodování WUKONG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WUKONG je -- USD.
Dosáhne WUKONG letos vyšší ceny?
WUKONG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWUKONG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:23:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se sun wukong (WUKONG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

