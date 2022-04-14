Tokenomika pro Success Kid (SKID)
Informace o Success Kid (SKID)
$SKID is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGM ElonKishu TurboAss FlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. $SKID is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $SKID is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $SKID show you the way
Success Kid (SKID): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Success Kid (SKID), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Success Kid (SKID): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Success Kid (SKID) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SKID, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SKID, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SKID rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSKID!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.