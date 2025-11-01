BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Stream Guy je 0 USD. Sledujte aktualizace cen STREAMGUY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STREAMGUY.

Více informací o STREAMGUY

Informace o ceně STREAMGUY

Co je to STREAMGUY

Tokenomika pro STREAMGUY

Předpověď cen STREAMGUY

Logo Stream Guy

Stream Guy Cena (STREAMGUY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STREAMGUY na USD

--
----
-0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Stream Guy (STREAMGUY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:56 (UTC+8)

Informace o ceně Stream Guy (STREAMGUY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147765
$ 0.00147765$ 0.00147765

$ 0
$ 0$ 0

+1.49%

+0.97%

-39.78%

-39.78%

Cena Stream Guy (STREAMGUY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se STREAMGUY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STREAMGUY v historii je $ 0.00147765, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STREAMGUY se za poslední hodinu změnila o +1.49%, za 24 hodin o +0.97% a za posledních 7 dní o -39.78%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Stream Guy (STREAMGUY)

$ 22.40K
$ 22.40K$ 22.40K

--
----

$ 22.40K
$ 22.40K$ 22.40K

999.79M
999.79M 999.79M

999,791,134.937239
999,791,134.937239 999,791,134.937239

Aktuální tržní kapitalizace Stream Guy je $ 22.40K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STREAMGUY je 999.79M, přičemž celková zásoba je 999791134.937239. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 22.40K.

Historie cen v USD pro Stream Guy (STREAMGUY)

Během dnešního dne byla změna ceny Stream Guy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Stream Guy na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Stream Guy na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Stream Guy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.97%
30 dní$ 0-88.57%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Stream Guy (STREAMGUY)

Making my first pumpfun streaming comeback since November 2024

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Stream Guy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Stream Guy (STREAMGUY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Stream Guy (STREAMGUY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Stream Guy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Stream Guy!

STREAMGUY na místní měny

Tokenomika pro Stream Guy (STREAMGUY)

Pochopení tokenomiky Stream Guy (STREAMGUY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STREAMGUY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Stream Guy (STREAMGUY)

Jakou hodnotu má dnes Stream Guy (STREAMGUY)?
Aktuální cena STREAMGUY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STREAMGUY v USD?
Aktuální cena STREAMGUY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Stream Guy?
Tržní kapitalizace STREAMGUY je $ 22.40K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STREAMGUY v oběhu?
Objem STREAMGUY v oběhu je 999.79M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STREAMGUY?
STREAMGUY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00147765 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STREAMGUY?
STREAMGUY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování STREAMGUY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STREAMGUY je -- USD.
Dosáhne STREAMGUY letos vyšší ceny?
STREAMGUY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTREAMGUY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:56 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

