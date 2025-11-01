BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Stork je 0.00001116 USD. Sledujte aktualizace cen SMS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SMS.

Více informací o SMS

Informace o ceně SMS

Co je to SMS

Bílá kniha pro SMS

Oficiální webové stránky SMS

Tokenomika pro SMS

Předpověď cen SMS

Logo Stork

Stork Cena (SMS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SMS na USD

-0.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Stork (SMS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:23:12 (UTC+8)

Informace o ceně Stork (SMS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001101
$ 0.00001101
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001132
$ 0.00001132
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001101
$ 0.00001101

$ 0.00001132
$ 0.00001132

$ 0.00035121
$ 0.00035121

$ 0.00001029
$ 0.00001029

-0.39%

-1.37%

-1.37%

Cena Stork (SMS) v reálném čase je $0.00001116. Za posledních 24 hodin se SMS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001101 do maxima $ 0.00001132, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SMS v historii je $ 0.00035121, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001029.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SMS se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.39% a za posledních 7 dní o -1.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Stork (SMS)

$ 11.13K
$ 11.13K

$ 11.13K
$ 11.13K

997.60M
997.60M

997,602,480.826567
997,602,480.826567

Aktuální tržní kapitalizace Stork je $ 11.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SMS je 997.60M, přičemž celková zásoba je 997602480.826567. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.13K.

Historie cen v USD pro Stork (SMS)

Během dnešního dne byla změna ceny Stork na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Stork na USD  $ -0.0000045347.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Stork na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Stork na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.39%
30 dní$ -0.0000045347-40.63%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Stork (SMS)

The Solana Messaging Service. 📨 ✉️ Start secure chats with any Solana wallet via Stork. All messages and chats are fully end-to-end encrypted for maximum privacy. Only chat NFT holders' wallet signatures are able to decrypt and access your private conversations. It's time to bridge your gap to Devs, Whales, KOLs, community members and so much more… Available now for web and mobile in the Solana dAPP Store!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Stork (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Stork (SMS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Stork (SMS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Stork.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Stork!

SMS na místní měny

Tokenomika pro Stork (SMS)

Pochopení tokenomiky Stork (SMS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SMS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Stork (SMS)

Jakou hodnotu má dnes Stork (SMS)?
Aktuální cena SMS v USD je 0.00001116 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SMS v USD?
Aktuální cena SMS v USD je $ 0.00001116. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Stork?
Tržní kapitalizace SMS je $ 11.13K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SMS v oběhu?
Objem SMS v oběhu je 997.60M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SMS?
SMS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00035121 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SMS?
SMS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001029 USD.
Jaký je objem obchodování SMS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SMS je -- USD.
Dosáhne SMS letos vyšší ceny?
SMS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSMS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:23:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Stork (SMS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,031.42

$3,877.04

$0.02492

$186.34

$1.0003

$3,877.04

$110,031.42

$186.34

$2.4981

$1.0003

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09475

$0.01740

$0.00759

$0.0068000

$0.0000832

$0.8168

$0.000307

