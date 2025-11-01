BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Stakecube je 0.00571099 USD. Sledujte aktualizace cen SCC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SCC.

Více informací o SCC

Informace o ceně SCC

Co je to SCC

Oficiální webové stránky SCC

Tokenomika pro SCC

Předpověď cen SCC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Stakecube

Stakecube Cena (SCC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SCC na USD

$0.00571074
$0.00571074
-1.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Stakecube (SCC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:36 (UTC+8)

Informace o ceně Stakecube (SCC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00556979
$ 0.00556979
Nejnižší za 24 h
$ 0.00637401
$ 0.00637401
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00556979
$ 0.00556979

$ 0.00637401
$ 0.00637401

$ 3.64
$ 3.64

$ 0
$ 0

+0.07%

-1.50%

-14.48%

-14.48%

Cena Stakecube (SCC) v reálném čase je $0.00571099. Za posledních 24 hodin se SCC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00556979 do maxima $ 0.00637401, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SCC v historii je $ 3.64, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SCC se za poslední hodinu změnila o +0.07%, za 24 hodin o -1.50% a za posledních 7 dní o -14.48%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Stakecube (SCC)

$ 93.32K
$ 93.32K

--
--

$ 93.34K
$ 93.34K

16.34M
16.34M

16,343,397.91163954
16,343,397.91163954

Aktuální tržní kapitalizace Stakecube je $ 93.32K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SCC je 16.34M, přičemž celková zásoba je 16343397.91163954. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 93.34K.

Historie cen v USD pro Stakecube (SCC)

Během dnešního dne byla změna ceny Stakecube na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Stakecube na USD  $ -0.0011942359.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Stakecube na USD  $ -0.0013189228.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Stakecube na USD  $ -0.005355574533871162.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.50%
30 dní$ -0.0011942359-20.91%
60 dní$ -0.0013189228-23.09%
90 dní$ -0.005355574533871162-48.39%

Co je Stakecube (SCC)

SCC is the all-purpose coin when it comes to staking, masternode hosting, exchange and mining. The coin supports various functions in the in-house POS pool with over 20 different coins and various shared masternodes and private masternodes. 1 year POW and POS, then pure POS with a ROI of ~100% p.a. A coin can hardly offer more usecases. Again: MN hosting, Exchange, Mining contracts, Premium Memberships and much more is already or will be available soon!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Stakecube (SCC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Stakecube (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Stakecube (SCC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Stakecube (SCC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Stakecube.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Stakecube!

SCC na místní měny

Tokenomika pro Stakecube (SCC)

Pochopení tokenomiky Stakecube (SCC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SCC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Stakecube (SCC)

Jakou hodnotu má dnes Stakecube (SCC)?
Aktuální cena SCC v USD je 0.00571099 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SCC v USD?
Aktuální cena SCC v USD je $ 0.00571099. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Stakecube?
Tržní kapitalizace SCC je $ 93.32K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SCC v oběhu?
Objem SCC v oběhu je 16.34M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SCC?
SCC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3.64 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SCC?
SCC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SCC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SCC je -- USD.
Dosáhne SCC letos vyšší ceny?
SCC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSCC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:36 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Stakecube (SCC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,225.02

$3,880.96

$0.02460

$186.60

$1.0003

$3,880.96

$110,225.02

$186.60

$2.5112

$1,088.81

