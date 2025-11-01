BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena stabble je 0.0061001 USD. Sledujte aktualizace cen STB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STB.

stabble Cena (STB)

Aktuální cena 1 STB na USD

$0.0061001
+1.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny stabble (STB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:08:16 (UTC+8)

Informace o ceně stabble (STB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00600807
Nejnižší za 24 h
$ 0.00617911
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00600807
$ 0.00617911
$ 0.04127941
$ 0.00301014
-0.00%

+1.06%

+11.14%

+11.14%

Cena stabble (STB) v reálném čase je $0.0061001. Za posledních 24 hodin se STB obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00600807 do maxima $ 0.00617911, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STB v historii je $ 0.04127941, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00301014.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STB se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o +1.06% a za posledních 7 dní o +11.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu stabble (STB)

$ 602.67K
--
$ 3.05M
98.80M
500,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace stabble je $ 602.67K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STB je 98.80M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.05M.

Historie cen v USD pro stabble (STB)

Během dnešního dne byla změna ceny stabble na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny stabble na USD  $ +0.0039951738.
Za posledních 60 dní byla změna ceny stabble na USD  $ +0.0032863385.
Za posledních 90 dní byla změna ceny stabble na USD  $ -0.001836569930141593.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.06%
30 dní$ +0.0039951738+65.49%
60 dní$ +0.0032863385+53.87%
90 dní$ -0.001836569930141593-23.14%

Co je stabble (STB)

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These innovative features provide LPs with expanded yield farming opportunities and hedging tools.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny stabble (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít stabble (STB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva stabble (STB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro stabble.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny stabble!

STB na místní měny

Tokenomika pro stabble (STB)

Pochopení tokenomiky stabble (STB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně stabble (STB)

Jakou hodnotu má dnes stabble (STB)?
Aktuální cena STB v USD je 0.0061001 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STB v USD?
Aktuální cena STB v USD je $ 0.0061001. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace stabble?
Tržní kapitalizace STB je $ 602.67K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STB v oběhu?
Objem STB v oběhu je 98.80M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STB?
STB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04127941 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STB?
STB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00301014 USD.
Jaký je objem obchodování STB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STB je -- USD.
Dosáhne STB letos vyšší ceny?
STB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:08:16 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se stabble (STB)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

