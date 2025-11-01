BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SPLASH je 0.01452656 USD. Sledujte aktualizace cen SPLASH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPLASH.

Více informací o SPLASH

Informace o ceně SPLASH

Co je to SPLASH

Oficiální webové stránky SPLASH

Tokenomika pro SPLASH

Předpověď cen SPLASH

SPLASH Cena (SPLASH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SPLASH na USD

$0.01452656
$0.01452656
+0.10%1D
USD
Graf aktuální ceny SPLASH (SPLASH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:07:22 (UTC+8)

Informace o ceně SPLASH (SPLASH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01444092
$ 0.01444092
Nejnižší za 24 h
$ 0.0148053
$ 0.0148053
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01444092
$ 0.01444092

$ 0.0148053
$ 0.0148053

$ 0.051178
$ 0.051178

$ 0.00494731
$ 0.00494731

--

+0.18%

-20.45%

-20.45%

Cena SPLASH (SPLASH) v reálném čase je $0.01452656. Za posledních 24 hodin se SPLASH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01444092 do maxima $ 0.0148053, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPLASH v historii je $ 0.051178, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00494731.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPLASH se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.18% a za posledních 7 dní o -20.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SPLASH (SPLASH)

$ 145.26K
$ 145.26K

--
--

$ 145.27K
$ 145.27K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace SPLASH je $ 145.26K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPLASH je 10.00M, přičemž celková zásoba je 10000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 145.27K.

Historie cen v USD pro SPLASH (SPLASH)

Během dnešního dne byla změna ceny SPLASH na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SPLASH na USD  $ +0.0062568305.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SPLASH na USD  $ -0.0017128107.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SPLASH na USD  $ -0.01295628161995124.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.18%
30 dní$ +0.0062568305+43.07%
60 dní$ -0.0017128107-11.79%
90 dní$ -0.01295628161995124-47.14%

Co je SPLASH (SPLASH)

SPLASH is a decentralized token built on the XRP Ledger (XRPL), designed as a liquidity-first experiment that strategically connects to the token $DROP. The project explores the power of automated market makers (AMMs) and arbitrage bots by seeding deep liquidity across SPLASH/DROP and SPLASH/XRP pools. At launch, 60% of the SPLASH supply was injected into the DROP/SPLASH pool alongside DROP worth approximately $30,000. The pairing leverages automated arbitrage opportunities to generate buy pressure across both assets.

Instead of following a conventional market-first approach with hype and promotion, SPLASH flips the model by prioritizing liquidity setup. The project aims to test how volume, visibility, and price action can be driven through market mechanics rather than manual trading. The core idea is that as DROP increases in value, arbitrage bots will buy SPLASH to balance the pools, creating a symbiotic relationship. This feedback loop benefits both tokens, helping to stabilize volatility while building stronger price floors.

SPLASH serves as a live case study in how deep liquidity design can support price discovery, reduce volatility, and organically grow volume and visibility on-chain.

Tokenomika pro SPLASH (SPLASH)

Pochopení tokenomiky SPLASH (SPLASH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPLASH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SPLASH (SPLASH)

Jakou hodnotu má dnes SPLASH (SPLASH)?
Aktuální cena SPLASH v USD je 0.01452656 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPLASH v USD?
Aktuální cena SPLASH v USD je $ 0.01452656. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SPLASH?
Tržní kapitalizace SPLASH je $ 145.26K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPLASH v oběhu?
Objem SPLASH v oběhu je 10.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPLASH?
SPLASH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.051178 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPLASH?
SPLASH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00494731 USD.
Jaký je objem obchodování SPLASH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPLASH je -- USD.
Dosáhne SPLASH letos vyšší ceny?
SPLASH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPLASH, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se SPLASH (SPLASH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,224.72

$3,880.96

$0.02460

$186.60

$1.0003

$3,880.96

$110,224.72

$186.60

$2.5112

$1,088.81

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.11000

$0.02011

$0.00470

$0.0047178

$0.0045

$0.0000826

$20.586

