Dnešní aktuální cena SparkDEX je 0.02365238 USD. Sledujte aktualizace cen SPRK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPRK.

Více informací o SPRK

Informace o ceně SPRK

Co je to SPRK

Oficiální webové stránky SPRK

Tokenomika pro SPRK

Předpověď cen SPRK

Logo SparkDEX

SparkDEX Cena (SPRK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SPRK na USD

$0.02365238
$0.02365238
-1.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SparkDEX (SPRK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:28:53 (UTC+8)

Informace o ceně SparkDEX (SPRK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02335785
$ 0.02335785
Nejnižší za 24 h
$ 0.02412058
$ 0.02412058
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02335785
$ 0.02335785

$ 0.02412058
$ 0.02412058

$ 0.04726344
$ 0.04726344

$ 0.01998888
$ 0.01998888

-0.02%

-1.40%

-4.37%

-4.37%

Cena SparkDEX (SPRK) v reálném čase je $0.02365238. Za posledních 24 hodin se SPRK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02335785 do maxima $ 0.02412058, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPRK v historii je $ 0.04726344, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01998888.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPRK se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o -1.40% a za posledních 7 dní o -4.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SparkDEX (SPRK)

$ 1.54M
$ 1.54M

--
--

$ 23.57M
$ 23.57M

65.04M
65.04M

996,117,757.0
996,117,757.0

Aktuální tržní kapitalizace SparkDEX je $ 1.54M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPRK je 65.04M, přičemž celková zásoba je 996117757.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 23.57M.

Historie cen v USD pro SparkDEX (SPRK)

Během dnešního dne byla změna ceny SparkDEX na USD  $ -0.00033622178084824.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SparkDEX na USD  $ -0.0096404144.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SparkDEX na USD  $ -0.0065874054.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SparkDEX na USD  $ -0.00272821626639185.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00033622178084824-1.40%
30 dní$ -0.0096404144-40.75%
60 dní$ -0.0065874054-27.85%
90 dní$ -0.00272821626639185-10.34%

Co je SparkDEX (SPRK)

SparkDEX is an all-in-one DeFi Hub on Flare Network, featuring a perpetual exchange designed for advanced cryptocurrency trading. Built on the Flare Network, it provides tools for traders, liquidity providers, and yield farmers to execute sophisticated strategies in a seamless and efficient environment. SparkDEX is pioneering next-generation DeFi by harnessing major developments in artificial intelligence, high-performance DeFi tooling, and on-chain data aggregation and analytics

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SparkDEX (SPRK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SparkDEX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SparkDEX (SPRK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SparkDEX (SPRK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SparkDEX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SparkDEX!

SPRK na místní měny

Tokenomika pro SparkDEX (SPRK)

Pochopení tokenomiky SparkDEX (SPRK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPRK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SparkDEX (SPRK)

Jakou hodnotu má dnes SparkDEX (SPRK)?
Aktuální cena SPRK v USD je 0.02365238 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPRK v USD?
Aktuální cena SPRK v USD je $ 0.02365238. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SparkDEX?
Tržní kapitalizace SPRK je $ 1.54M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPRK v oběhu?
Objem SPRK v oběhu je 65.04M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPRK?
SPRK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04726344 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPRK?
SPRK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01998888 USD.
Jaký je objem obchodování SPRK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPRK je -- USD.
Dosáhne SPRK letos vyšší ceny?
SPRK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPRK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:28:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SparkDEX (SPRK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

$110,178.80

$3,876.59

$0.02376

$186.47

$1.0003

