Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena sonar je 0 USD. Sledujte aktualizace cen S0X v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend S0X.

Více informací o S0X

Informace o ceně S0X

Co je to S0X

Bílá kniha pro S0X

Oficiální webové stránky S0X

Tokenomika pro S0X

Předpověď cen S0X

sonar Cena (S0X)

Aktuální cena 1 S0X na USD

--
----
-4.30%1D
Graf aktuální ceny sonar (S0X)
Informace o ceně sonar (S0X) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-4.32%

-24.16%

-24.16%

Cena sonar (S0X) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se S0X obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena S0X v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena S0X se za poslední hodinu změnila o -0.24%, za 24 hodin o -4.32% a za posledních 7 dní o -24.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu sonar (S0X)

$ 27.74K
$ 27.74K$ 27.74K

--
----

$ 29.28K
$ 29.28K$ 29.28K

947.27M
947.27M 947.27M

999,943,975.492971
999,943,975.492971 999,943,975.492971

Aktuální tržní kapitalizace sonar je $ 27.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu S0X je 947.27M, přičemž celková zásoba je 999943975.492971. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 29.28K.

Historie cen v USD pro sonar (S0X)

Během dnešního dne byla změna ceny sonar na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny sonar na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny sonar na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny sonar na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.32%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je sonar (S0X)

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny sonar (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít sonar (S0X) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva sonar (S0X) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro sonar.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny sonar!

S0X na místní měny

Tokenomika pro sonar (S0X)

Pochopení tokenomiky sonar (S0X) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu S0X hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně sonar (S0X)

Jakou hodnotu má dnes sonar (S0X)?
Aktuální cena S0X v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena S0X v USD?
Aktuální cena S0X v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace sonar?
Tržní kapitalizace S0X je $ 27.74K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem S0X v oběhu?
Objem S0X v oběhu je 947.27M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) S0X?
S0X dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) S0X?
S0X dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování S0X?
Aktuální 24hodinový objem obchodování S0X je -- USD.
Dosáhne S0X letos vyšší ceny?
S0X může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenS0X, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se sonar (S0X)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

