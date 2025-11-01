sonar Cena (S0X)
-0.24%
-4.32%
-24.16%
-24.16%
Cena sonar (S0X) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se S0X obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena S0X v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena S0X se za poslední hodinu změnila o -0.24%, za 24 hodin o -4.32% a za posledních 7 dní o -24.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace sonar je $ 27.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu S0X je 947.27M, přičemž celková zásoba je 999943975.492971. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 29.28K.
Během dnešního dne byla změna ceny sonar na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny sonar na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny sonar na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny sonar na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-4.32%
|30 dní
|$ 0
|--
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
SONAR – On-chain Made Simple
SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.
SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:
“What tokens are inside this wallet?”
“Who are the top holders of this contract?”
“Show me recent inflows and outflows for this address.”
The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.
Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:
Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.
Place swaps and positions through Jupiter.
Buy and sell meme tokens on Pump.fun.
This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.
SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.
Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.
In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.
With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít sonar (S0X) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva sonar (S0X) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro sonar.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny sonar!
Pochopení tokenomiky sonar (S0X) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu S0X hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Největší dnešní růsty kryptoměn