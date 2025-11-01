BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena SMP7700 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SMP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SMP.Dnešní aktuální cena SMP7700 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SMP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SMP.

Více informací o SMP

Informace o ceně SMP

Co je to SMP

Oficiální webové stránky SMP

Tokenomika pro SMP

Předpověď cen SMP

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo SMP7700

SMP7700 Cena (SMP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SMP na USD

$0,00010466
$0,00010466$0,00010466
0,00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SMP7700 (SMP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:05:46 (UTC+8)

Informace o ceně SMP7700 (SMP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00239094
$ 0,00239094$ 0,00239094

$ 0
$ 0$ 0

-0,02%

-0,01%

-33,17%

-33,17%

Cena SMP7700 (SMP) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SMP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SMP v historii je $ 0,00239094, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SMP se za poslední hodinu změnila o -0,02%, za 24 hodin o -0,01% a za posledních 7 dní o -33,17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SMP7700 (SMP)

$ 103,62K
$ 103,62K$ 103,62K

--
----

$ 103,62K
$ 103,62K$ 103,62K

990,05M
990,05M 990,05M

990 046 623,5677253
990 046 623,5677253 990 046 623,5677253

Aktuální tržní kapitalizace SMP7700 je $ 103,62K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SMP je 990,05M, přičemž celková zásoba je 990046623.5677253. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 103,62K.

Historie cen v USD pro SMP7700 (SMP)

Během dnešního dne byla změna ceny SMP7700 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SMP7700 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SMP7700 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SMP7700 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0,01%
30 dní$ 0-72,08%
60 dní$ 0-88,27%
90 dní$ 0--

Co je SMP7700 (SMP)

SMP7700 is a community ran culture/hyper-culture coin on the Abstract blockchain. It's the first of it's kind on the chain; featuring memes, hyper-culture video edits, fashion, cars, etc. It is currently in the top 10 by Market Cap on Abstract, and one of the higher volume tokens trading on the chain. SMP aims to be THE one and only hyper-culture token on Abstract chain, and it is well on it's way.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SMP7700 (SMP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SMP7700 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SMP7700 (SMP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SMP7700 (SMP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SMP7700.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SMP7700!

SMP na místní měny

Tokenomika pro SMP7700 (SMP)

Pochopení tokenomiky SMP7700 (SMP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SMP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SMP7700 (SMP)

Jakou hodnotu má dnes SMP7700 (SMP)?
Aktuální cena SMP v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SMP v USD?
Aktuální cena SMP v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SMP7700?
Tržní kapitalizace SMP je $ 103,62K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SMP v oběhu?
Objem SMP v oběhu je 990,05M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SMP?
SMP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0,00239094 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SMP?
SMP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SMP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SMP je -- USD.
Dosáhne SMP letos vyšší ceny?
SMP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSMP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:05:46 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SMP7700 (SMP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 174,12
$110 174,12$110 174,12

-0,04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3 879,03
$3 879,03$3 879,03

+0,47%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0,02466
$0,02466$0,02466

-23,36%

Logo Solana

Solana

SOL

$186,42
$186,42$186,42

-0,92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1,0004
$1,0004$1,0004

0,00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3 879,03
$3 879,03$3 879,03

+0,47%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 174,12
$110 174,12$110 174,12

-0,04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186,42
$186,42$186,42

-0,92%

Logo XRP

XRP

XRP

$2,5112
$2,5112$2,5112

-0,50%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 088,58
$1 088,58$1 088,58

+0,38%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0,10834
$0,10834$0,10834

+116,68%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0,01957
$0,01957$0,01957

-2,15%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0,00456
$0,00456$0,00456

+280,00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0,0051447
$0,0051447$0,0051447

+162,21%

Logo HODL

HODL

HODL

$0,0046
$0,0046$0,0046

+84,00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0,0000835
$0,0000835$0,0000835

+67,00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20,671
$20,671$20,671

+60,68%