BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Slap je 0.00028848 USD. Sledujte aktualizace cen SLAP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SLAP.Dnešní aktuální cena Slap je 0.00028848 USD. Sledujte aktualizace cen SLAP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SLAP.

Více informací o SLAP

Informace o ceně SLAP

Co je to SLAP

Oficiální webové stránky SLAP

Tokenomika pro SLAP

Předpověď cen SLAP

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Slap

Slap Cena (SLAP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SLAP na USD

$0.00028895
$0.00028895$0.00028895
+1.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Slap (SLAP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:07:13 (UTC+8)

Informace o ceně Slap (SLAP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00027264
$ 0.00027264$ 0.00027264
Nejnižší za 24 h
$ 0.00029106
$ 0.00029106$ 0.00029106
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00027264
$ 0.00027264$ 0.00027264

$ 0.00029106
$ 0.00029106$ 0.00029106

$ 0.00192179
$ 0.00192179$ 0.00192179

$ 0.00016264
$ 0.00016264$ 0.00016264

+0.05%

+0.86%

-2.17%

-2.17%

Cena Slap (SLAP) v reálném čase je $0.00028848. Za posledních 24 hodin se SLAP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00027264 do maxima $ 0.00029106, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SLAP v historii je $ 0.00192179, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00016264.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SLAP se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o +0.86% a za posledních 7 dní o -2.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Slap (SLAP)

$ 288.48K
$ 288.48K$ 288.48K

--
----

$ 288.48K
$ 288.48K$ 288.48K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Slap je $ 288.48K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SLAP je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 288.48K.

Historie cen v USD pro Slap (SLAP)

Během dnešního dne byla změna ceny Slap na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Slap na USD  $ -0.0001363276.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Slap na USD  $ -0.0001899093.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Slap na USD  $ -0.0006533685589688288.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.86%
30 dní$ -0.0001363276-47.25%
60 dní$ -0.0001899093-65.83%
90 dní$ -0.0006533685589688288-69.37%

Co je Slap (SLAP)

Welcome to SLAP – The Only Coin That Slaps Harder Than Your Moms

Tired of coins that claim they SLAP but are nothing but limp wrists? SLAP is here to SLAP some sense into the crypto space. Founded by the Flutter of Five Fingers and powered by the Prancing of the Pried Palm, SLAP isn’t just another coin—it’s an attitude.

We’re not here to talk roadmaps, utility, or world peace. We’re here to SLAP charts, SLAP the haters, and SLAP our way to the top. No VC suits, no corporate nonsense—just raw, unfiltered internet culture with a side of “did we just do that?

”So load your wallet, mute your financial advisor, and get ready to ride the most unhinged meme rocket. Open up your hands, and start swingin'. You never know what you could hit.

SLAP: It’s not a coin. It’s a lifestyle.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Slap (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Slap (SLAP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Slap (SLAP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Slap.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Slap!

SLAP na místní měny

Tokenomika pro Slap (SLAP)

Pochopení tokenomiky Slap (SLAP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SLAP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Slap (SLAP)

Jakou hodnotu má dnes Slap (SLAP)?
Aktuální cena SLAP v USD je 0.00028848 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SLAP v USD?
Aktuální cena SLAP v USD je $ 0.00028848. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Slap?
Tržní kapitalizace SLAP je $ 288.48K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SLAP v oběhu?
Objem SLAP v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SLAP?
SLAP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00192179 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SLAP?
SLAP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00016264 USD.
Jaký je objem obchodování SLAP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SLAP je -- USD.
Dosáhne SLAP letos vyšší ceny?
SLAP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSLAP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:07:13 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Slap (SLAP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,002.85
$110,002.85$110,002.85

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.70
$3,873.70$3,873.70

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02543
$0.02543$0.02543

-20.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.48
$185.48$185.48

-1.42%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.70
$3,873.70$3,873.70

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,002.85
$110,002.85$110,002.85

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.48
$185.48$185.48

-1.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5027
$2.5027$2.5027

-0.84%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.94
$1,087.94$1,087.94

+0.32%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09203
$0.09203$0.09203

+84.06%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05000
$0.05000$0.05000

+150.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05000
$0.05000$0.05000

+150.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053899
$0.0053899$0.0053899

+174.71%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00266
$0.00266$0.00266

+121.66%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004175
$0.00004175$0.00004175

+98.62%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000825
$0.0000825$0.0000825

+65.00%