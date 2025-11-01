BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Sharp Token je 0.00619859 USD. Sledujte aktualizace cen SHARP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Sharp Token Cena (SHARP)

Aktuální cena 1 SHARP na USD

$0.00619459
$0.00619459
-11.70%1D
Graf aktuální ceny Sharp Token (SHARP)
Informace o ceně Sharp Token (SHARP) (USD)

$ 0.00441049
Nejnižší za 24 h
$ 0.00799599
Nejvyšší za 24 h
$ 0.00441049
$ 0.00441049$ 0.00441049

$ 0.00799599
$ 0.00799599$ 0.00799599

$ 0.0120001
$ 0.0120001$ 0.0120001

$ 0.00441049
$ 0.00441049$ 0.00441049

Cena Sharp Token (SHARP) v reálném čase je $0.00619859. Za posledních 24 hodin se SHARP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00441049 do maxima $ 0.00799599, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SHARP v historii je $ 0.0120001, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00441049.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SHARP se za poslední hodinu změnila o -10.38%, za 24 hodin o -11.66% a za posledních 7 dní o -28.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sharp Token (SHARP)

Aktuální tržní kapitalizace Sharp Token je $ 18.44M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SHARP je 2.98B, přičemž celková zásoba je 68230000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 422.66M.

Historie cen v USD pro Sharp Token (SHARP)

Během dnešního dne byla změna ceny Sharp Token na USD  $ -0.000818245943055004.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Sharp Token na USD  $ -0.0016782868.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Sharp Token na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Sharp Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000818245943055004-11.66%
30 dní$ -0.0016782868-27.07%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Sharp Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sharp Token (SHARP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sharp Token (SHARP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sharp Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sharp Token!

SHARP na místní měny

Tokenomika pro Sharp Token (SHARP)

Pochopení tokenomiky Sharp Token (SHARP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SHARP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sharp Token (SHARP)

Jakou hodnotu má dnes Sharp Token (SHARP)?
Aktuální cena SHARP v USD je 0.00619859 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SHARP v USD?
Aktuální cena SHARP v USD je $ 0.00619859. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sharp Token?
Tržní kapitalizace SHARP je $ 18.44M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SHARP v oběhu?
Objem SHARP v oběhu je 2.98B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SHARP?
SHARP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0120001 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SHARP?
SHARP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00441049 USD.
Jaký je objem obchodování SHARP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SHARP je -- USD.
Dosáhne SHARP letos vyšší ceny?
SHARP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSHARP, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Sharp Token (SHARP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

