Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Dnešní aktuální cena Shack Token je 0.02764621 USD. Sledujte aktualizace cen SHACK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SHACK.

Více informací o SHACK

Informace o ceně SHACK

Co je to SHACK

Bílá kniha pro SHACK

Oficiální webové stránky SHACK

Tokenomika pro SHACK

Předpověď cen SHACK

Logo Shack Token

Shack Token Cena (SHACK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SHACK na USD

$0.02764621
$0.02764621
+3.90%1D
mexc
Graf aktuální ceny Shack Token (SHACK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:27:03 (UTC+8)

Informace o ceně Shack Token (SHACK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02623856
$ 0.02623856
Nejnižší za 24 h
$ 0.02765078
$ 0.02765078
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02623856
$ 0.02623856

$ 0.02765078
$ 0.02765078

$ 0.02941519
$ 0.02941519

$ 0.00495461
$ 0.00495461

+0.44%

+3.94%

+11.47%

+11.47%

Cena Shack Token (SHACK) v reálném čase je $0.02764621. Za posledních 24 hodin se SHACK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02623856 do maxima $ 0.02765078, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SHACK v historii je $ 0.02941519, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00495461.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SHACK se za poslední hodinu změnila o +0.44%, za 24 hodin o +3.94% a za posledních 7 dní o +11.47%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Shack Token (SHACK)

$ 10.99M
$ 10.99M

--
--

$ 27.65M
$ 27.65M

397.36M
397.36M

999,994,840.64013
999,994,840.64013

Aktuální tržní kapitalizace Shack Token je $ 10.99M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SHACK je 397.36M, přičemž celková zásoba je 999994840.64013. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 27.65M.

Historie cen v USD pro Shack Token (SHACK)

Během dnešního dne byla změna ceny Shack Token na USD  $ +0.00104803.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Shack Token na USD  $ +0.0156862549.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Shack Token na USD  $ +0.1006756531.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Shack Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00104803+3.94%
30 dní$ +0.0156862549+56.74%
60 dní$ +0.1006756531+364.16%
90 dní$ 0--

Co je Shack Token (SHACK)

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Shack Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Shack Token (SHACK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Shack Token (SHACK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Shack Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Shack Token!

SHACK na místní měny

Tokenomika pro Shack Token (SHACK)

Pochopení tokenomiky Shack Token (SHACK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SHACK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Shack Token (SHACK)

Jakou hodnotu má dnes Shack Token (SHACK)?
Aktuální cena SHACK v USD je 0.02764621 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SHACK v USD?
Aktuální cena SHACK v USD je $ 0.02764621. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Shack Token?
Tržní kapitalizace SHACK je $ 10.99M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SHACK v oběhu?
Objem SHACK v oběhu je 397.36M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SHACK?
SHACK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02941519 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SHACK?
SHACK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00495461 USD.
Jaký je objem obchodování SHACK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SHACK je -- USD.
Dosáhne SHACK letos vyšší ceny?
SHACK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSHACK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:27:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Shack Token (SHACK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,158.49

$3,874.23

$0.02376

$186.33

$1.0003

$3,874.23

$110,158.49

$186.33

$2.5075

$1,085.56

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08399

$0.40000

$0.40000

$0.00243

$0.0037635

$0.0000816

$20.210

