Dnešní aktuální cena SERO je 0.00257185 USD. Sledujte aktualizace cen SERO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SERO.Dnešní aktuální cena SERO je 0.00257185 USD. Sledujte aktualizace cen SERO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SERO.

Více informací o SERO

Informace o ceně SERO

Co je to SERO

Oficiální webové stránky SERO

Tokenomika pro SERO

Předpověď cen SERO

SERO Cena (SERO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SERO na USD

$0.00257185
-0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny SERO (SERO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:26:47 (UTC+8)

Informace o ceně SERO (SERO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00254272
Nejnižší za 24 h
$ 0.00259637
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00254272
$ 0.00259637
$ 0.55192
$ 0.0025106
-0.02%

-0.87%

-7.33%

-7.33%

Cena SERO (SERO) v reálném čase je $0.00257185. Za posledních 24 hodin se SERO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00254272 do maxima $ 0.00259637, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SERO v historii je $ 0.55192, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0025106.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SERO se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o -0.87% a za posledních 7 dní o -7.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SERO (SERO)

$ 1.14M
--
$ 1.68M
442.82M
650,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace SERO je $ 1.14M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SERO je 442.82M, přičemž celková zásoba je 650000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.68M.

Historie cen v USD pro SERO (SERO)

Během dnešního dne byla změna ceny SERO na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SERO na USD  $ -0.0005034321.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SERO na USD  $ -0.0007783089.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SERO na USD  $ -0.001939742064711547.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.87%
30 dní$ -0.0005034321-19.57%
60 dní$ -0.0007783089-30.26%
90 dní$ -0.001939742064711547-42.99%

Co je SERO (SERO)

Super Zero is the world's first privacy protection platform for decentralised applications based on Zero Knowledge Proof that also supports Turing smart contracts.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny SERO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SERO (SERO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SERO (SERO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SERO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SERO!

SERO na místní měny

Tokenomika pro SERO (SERO)

Pochopení tokenomiky SERO (SERO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SERO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SERO (SERO)

Jakou hodnotu má dnes SERO (SERO)?
Aktuální cena SERO v USD je 0.00257185 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SERO v USD?
Aktuální cena SERO v USD je $ 0.00257185. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SERO?
Tržní kapitalizace SERO je $ 1.14M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SERO v oběhu?
Objem SERO v oběhu je 442.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SERO?
SERO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.55192 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SERO?
SERO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0025106 USD.
Jaký je objem obchodování SERO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SERO je -- USD.
Dosáhne SERO letos vyšší ceny?
SERO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSERO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se SERO (SERO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

