Dnešní aktuální cena Scalr je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SCALR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SCALR.

Logo Scalr

Scalr Cena (SCALR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SCALR na USD

$0.000216
$0.000216$0.000216
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Scalr (SCALR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:19:18 (UTC+8)

Informace o ceně Scalr (SCALR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04174749
$ 0.04174749$ 0.04174749

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena Scalr (SCALR) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SCALR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SCALR v historii je $ 0.04174749, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SCALR se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Scalr (SCALR)

$ 21.60K
$ 21.60K$ 21.60K

--
----

$ 21.60K
$ 21.60K$ 21.60K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Scalr je $ 21.60K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SCALR je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 21.60K.

Historie cen v USD pro Scalr (SCALR)

Během dnešního dne byla změna ceny Scalr na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Scalr na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Scalr na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Scalr na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0+17.27%
60 dní$ 0-99.24%
90 dní$ 0--

Co je Scalr (SCALR)

Scalr is an AI-native growth platform focused on X that helps Web3, crypto, finance and trading accounts discover, generate, schedule and optimize content. It has a dual-layer design: a free, public discovery dashboard that surfaces high-performing tweets and narratives, and a private, subscription layer that operationalizes growth with AI workflows. Its models are trained on 300M+ Web3-relevant tweets and over 1B engagement signals to summarize trends, suggest angles, and automate posting for better reach and consistency.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Scalr (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Scalr (SCALR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Scalr (SCALR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Scalr.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Scalr!

SCALR na místní měny

Tokenomika pro Scalr (SCALR)

Pochopení tokenomiky Scalr (SCALR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SCALR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Scalr (SCALR)

Jakou hodnotu má dnes Scalr (SCALR)?
Aktuální cena SCALR v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SCALR v USD?
Aktuální cena SCALR v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Scalr?
Tržní kapitalizace SCALR je $ 21.60K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SCALR v oběhu?
Objem SCALR v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SCALR?
SCALR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04174749 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SCALR?
SCALR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SCALR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SCALR je -- USD.
Dosáhne SCALR letos vyšší ceny?
SCALR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSCALR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:19:18 (UTC+8)

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

