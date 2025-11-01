BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ROY je 0.00136485 USD. Sledujte aktualizace cen ROY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ROY.

Více informací o ROY

Informace o ceně ROY

Co je to ROY

Oficiální webové stránky ROY

Tokenomika pro ROY

Předpověď cen ROY

ROY Cena (ROY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ROY na USD

$0.00135747
$0.00135747
-5.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ROY (ROY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:26:14 (UTC+8)

Informace o ceně ROY (ROY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00109881
$ 0.00109881
Nejnižší za 24 h
$ 0.00156311
$ 0.00156311
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00109881
$ 0.00109881

$ 0.00156311
$ 0.00156311

$ 0.00608046
$ 0.00608046

$ 0.00048689
$ 0.00048689

+0.23%

-4.74%

-28.58%

-28.58%

Cena ROY (ROY) v reálném čase je $0.00136485. Za posledních 24 hodin se ROY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00109881 do maxima $ 0.00156311, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ROY v historii je $ 0.00608046, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00048689.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ROY se za poslední hodinu změnila o +0.23%, za 24 hodin o -4.74% a za posledních 7 dní o -28.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ROY (ROY)

$ 1.36M
$ 1.36M

--
--

$ 1.36M
$ 1.36M

1000.00M
1000.00M

999,995,954.434653
999,995,954.434653

Aktuální tržní kapitalizace ROY je $ 1.36M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ROY je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999995954.434653. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.36M.

Historie cen v USD pro ROY (ROY)

Během dnešního dne byla změna ceny ROY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ROY na USD  $ -0.0003217183.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ROY na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ROY na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.74%
30 dní$ -0.0003217183-23.57%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je ROY (ROY)

ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell’s history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny ROY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ROY (ROY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ROY (ROY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ROY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ROY!

ROY na místní měny

Tokenomika pro ROY (ROY)

Pochopení tokenomiky ROY (ROY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ROY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ROY (ROY)

Jakou hodnotu má dnes ROY (ROY)?
Aktuální cena ROY v USD je 0.00136485 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ROY v USD?
Aktuální cena ROY v USD je $ 0.00136485. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ROY?
Tržní kapitalizace ROY je $ 1.36M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ROY v oběhu?
Objem ROY v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ROY?
ROY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00608046 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ROY?
ROY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00048689 USD.
Jaký je objem obchodování ROY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ROY je -- USD.
Dosáhne ROY letos vyšší ceny?
ROY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenROY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:26:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ROY (ROY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,176.13
$110,176.13

$3,874.71
$3,874.71

$0.02371
$0.02371

$186.33
$186.33

$1.0003
$1.0003

$3,874.71
$3,874.71

$110,176.13
$110,176.13

$186.33
$186.33

$2.5081
$2.5081

$1,085.98
$1,085.98

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.08086
$0.08086

$0.49593
$0.49593

$0.49593
$0.49593

$0.00243
$0.00243

$0.0038887
$0.0038887

$0.0000813
$0.0000813

$20.197
$20.197

