BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Rowan Coin je 0.00189882 USD. Sledujte aktualizace cen RWN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RWN.Dnešní aktuální cena Rowan Coin je 0.00189882 USD. Sledujte aktualizace cen RWN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RWN.

Více informací o RWN

Informace o ceně RWN

Co je to RWN

Bílá kniha pro RWN

Oficiální webové stránky RWN

Tokenomika pro RWN

Předpověď cen RWN

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Rowan Coin

Rowan Coin Cena (RWN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RWN na USD

$0.00189882
$0.00189882$0.00189882
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Rowan Coin (RWN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:06:42 (UTC+8)

Informace o ceně Rowan Coin (RWN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00189878
$ 0.00189878$ 0.00189878
Nejnižší za 24 h
$ 0.00189953
$ 0.00189953$ 0.00189953
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00189878
$ 0.00189878$ 0.00189878

$ 0.00189953
$ 0.00189953$ 0.00189953

$ 0.364176
$ 0.364176$ 0.364176

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.03%

+9.72%

+9.72%

Cena Rowan Coin (RWN) v reálném čase je $0.00189882. Za posledních 24 hodin se RWN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00189878 do maxima $ 0.00189953, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RWN v historii je $ 0.364176, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RWN se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -0.03% a za posledních 7 dní o +9.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Rowan Coin (RWN)

$ 370.27K
$ 370.27K$ 370.27K

--
----

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

195.00M
195.00M 195.00M

545,000,000.0
545,000,000.0 545,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Rowan Coin je $ 370.27K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RWN je 195.00M, přičemž celková zásoba je 545000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.03M.

Historie cen v USD pro Rowan Coin (RWN)

Během dnešního dne byla změna ceny Rowan Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Rowan Coin na USD  $ -0.0000967672.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Rowan Coin na USD  $ +0.0071125093.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Rowan Coin na USD  $ +0.00184182689308838791.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.03%
30 dní$ -0.0000967672-5.09%
60 dní$ +0.0071125093+374.58%
90 dní$ +0.00184182689308838791+3,231.67%

Co je Rowan Coin (RWN)

Rowan Energy Blockchain is the world's first community supported Green Energy Blockchain. Our blockchain is based on the low powered Proof of Authority consensus mechanism, Where each of our members takes a role either validating the energy transactions or generating renewable electricity and selling it back to the community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Rowan Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Rowan Coin (RWN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Rowan Coin (RWN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Rowan Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Rowan Coin!

RWN na místní měny

Tokenomika pro Rowan Coin (RWN)

Pochopení tokenomiky Rowan Coin (RWN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RWN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Rowan Coin (RWN)

Jakou hodnotu má dnes Rowan Coin (RWN)?
Aktuální cena RWN v USD je 0.00189882 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RWN v USD?
Aktuální cena RWN v USD je $ 0.00189882. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Rowan Coin?
Tržní kapitalizace RWN je $ 370.27K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RWN v oběhu?
Objem RWN v oběhu je 195.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RWN?
RWN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.364176 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RWN?
RWN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování RWN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RWN je -- USD.
Dosáhne RWN letos vyšší ceny?
RWN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRWN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:06:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Rowan Coin (RWN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,003.03
$110,003.03$110,003.03

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.14
$3,873.14$3,873.14

+0.31%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02534
$0.02534$0.02534

-21.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.45
$185.45$185.45

-1.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.14
$3,873.14$3,873.14

+0.31%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,003.03
$110,003.03$110,003.03

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.45
$185.45$185.45

-1.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5030
$2.5030$2.5030

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.60
$1,087.60$1,087.60

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09098
$0.09098$0.09098

+81.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05602
$0.05602$0.05602

+180.10%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05602
$0.05602$0.05602

+180.10%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053883
$0.0053883$0.0053883

+174.63%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00266
$0.00266$0.00266

+121.66%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004099
$0.00004099$0.00004099

+95.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000825
$0.0000825$0.0000825

+65.00%