Dnešní aktuální cena roule token je 0.00405137 USD. Sledujte aktualizace cen ROUL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ROUL.

Více informací o ROUL

Informace o ceně ROUL

Co je to ROUL

Bílá kniha pro ROUL

Oficiální webové stránky ROUL

Tokenomika pro ROUL

Předpověď cen ROUL

Logo roule token

roule token Cena (ROUL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ROUL na USD

$0.00405137
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny roule token (ROUL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:06:35 (UTC+8)

Informace o ceně roule token (ROUL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00858746
$ 0.00109265
--

--

+0.29%

+0.29%

Cena roule token (ROUL) v reálném čase je $0.00405137. Za posledních 24 hodin se ROUL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ROUL v historii je $ 0.00858746, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00109265.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ROUL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu roule token (ROUL)

$ 293.02K
--
$ 405.14K
72.33M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace roule token je $ 293.02K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ROUL je 72.33M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 405.14K.

Historie cen v USD pro roule token (ROUL)

Během dnešního dne byla změna ceny roule token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny roule token na USD  $ +0.0034289329.
Za posledních 60 dní byla změna ceny roule token na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny roule token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0034289329+84.64%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je roule token (ROUL)

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny roule token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít roule token (ROUL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva roule token (ROUL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro roule token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny roule token!

ROUL na místní měny

Tokenomika pro roule token (ROUL)

Pochopení tokenomiky roule token (ROUL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ROUL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně roule token (ROUL)

Jakou hodnotu má dnes roule token (ROUL)?
Aktuální cena ROUL v USD je 0.00405137 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ROUL v USD?
Aktuální cena ROUL v USD je $ 0.00405137. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace roule token?
Tržní kapitalizace ROUL je $ 293.02K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ROUL v oběhu?
Objem ROUL v oběhu je 72.33M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ROUL?
ROUL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00858746 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ROUL?
ROUL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00109265 USD.
Jaký je objem obchodování ROUL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ROUL je -- USD.
Dosáhne ROUL letos vyšší ceny?
ROUL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenROUL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se roule token (ROUL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

