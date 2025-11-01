BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ROLLHUB je 0.0002008 USD. Sledujte aktualizace cen RHUB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RHUB.

Více informací o RHUB

Informace o ceně RHUB

Co je to RHUB

Bílá kniha pro RHUB

Oficiální webové stránky RHUB

Tokenomika pro RHUB

Předpověď cen RHUB

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo ROLLHUB

ROLLHUB Cena (RHUB)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RHUB na USD

$0.00020202
$0.00020202$0.00020202
-2.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ROLLHUB (RHUB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:02:54 (UTC+8)

Informace o ceně ROLLHUB (RHUB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0002008
$ 0.0002008$ 0.0002008
Nejnižší za 24 h
$ 0.00020794
$ 0.00020794$ 0.00020794
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0002008
$ 0.0002008$ 0.0002008

$ 0.00020794
$ 0.00020794$ 0.00020794

$ 0.00053684
$ 0.00053684$ 0.00053684

$ 0.00012999
$ 0.00012999$ 0.00012999

-1.16%

-2.77%

-2.84%

-2.84%

Cena ROLLHUB (RHUB) v reálném čase je $0.0002008. Za posledních 24 hodin se RHUB obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0002008 do maxima $ 0.00020794, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RHUB v historii je $ 0.00053684, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00012999.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RHUB se za poslední hodinu změnila o -1.16%, za 24 hodin o -2.77% a za posledních 7 dní o -2.84%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ROLLHUB (RHUB)

$ 200.80K
$ 200.80K$ 200.80K

--
----

$ 200.80K
$ 200.80K$ 200.80K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,960.067986
999,998,960.067986 999,998,960.067986

Aktuální tržní kapitalizace ROLLHUB je $ 200.80K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RHUB je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999998960.067986. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 200.80K.

Historie cen v USD pro ROLLHUB (RHUB)

Během dnešního dne byla změna ceny ROLLHUB na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ROLLHUB na USD  $ -0.0000461797.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ROLLHUB na USD  $ -0.0000726960.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ROLLHUB na USD  $ -0.00002157932736597816.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.77%
30 dní$ -0.0000461797-22.99%
60 dní$ -0.0000726960-36.20%
90 dní$ -0.00002157932736597816-9.70%

Co je ROLLHUB (RHUB)

Rollhub is an innovative online crypto casino platform designed to combine the excitement of gaming with the benefits of blockchain technology. Since its launch in 2018, Rollhub has offered players a wide range of casino games, including in-house developed titles and popular partner games. The platform supports multiple cryptocurrencies, enabling fast, secure, and transparent transactions. Rollhub’s unique Wager-to-Mine system allows players to earn RHUB tokens simply by playing, while a deflationary mechanism burns tokens from lost bets to increase their value over time. With a strong focus on fairness, community involvement, and continuous improvements, Rollhub aims to create a fun and rewarding gaming experience for crypto enthusiasts worldwide.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny ROLLHUB (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ROLLHUB (RHUB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ROLLHUB (RHUB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ROLLHUB.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ROLLHUB!

RHUB na místní měny

Tokenomika pro ROLLHUB (RHUB)

Pochopení tokenomiky ROLLHUB (RHUB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RHUB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ROLLHUB (RHUB)

Jakou hodnotu má dnes ROLLHUB (RHUB)?
Aktuální cena RHUB v USD je 0.0002008 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RHUB v USD?
Aktuální cena RHUB v USD je $ 0.0002008. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ROLLHUB?
Tržní kapitalizace RHUB je $ 200.80K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RHUB v oběhu?
Objem RHUB v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RHUB?
RHUB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00053684 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RHUB?
RHUB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00012999 USD.
Jaký je objem obchodování RHUB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RHUB je -- USD.
Dosáhne RHUB letos vyšší ceny?
RHUB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRHUB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:02:54 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ROLLHUB (RHUB)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

