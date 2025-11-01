BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Rollback je 0.00080091 USD. Sledujte aktualizace cen ROLL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ROLL.

Rollback Cena (ROLL)

Aktuální cena 1 ROLL na USD

$0.00080091
$0.00080091$0.00080091
0.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Rollback (ROLL)
Informace o ceně Rollback (ROLL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02976526
$ 0.02976526$ 0.02976526

$ 0.00080091
$ 0.00080091$ 0.00080091

--

--

-18.77%

-18.77%

Cena Rollback (ROLL) v reálném čase je $0.00080091. Za posledních 24 hodin se ROLL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ROLL v historii je $ 0.02976526, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00080091.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ROLL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -18.77%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Rollback (ROLL)

$ 8.01K
$ 8.01K$ 8.01K

--
----

$ 8.01K
$ 8.01K$ 8.01K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Rollback je $ 8.01K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ROLL je 10.00M, přičemž celková zásoba je 10000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.01K.

Historie cen v USD pro Rollback (ROLL)

Během dnešního dne byla změna ceny Rollback na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Rollback na USD  $ -0.0005200530.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Rollback na USD  $ -0.0007444817.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Rollback na USD  $ -0.019609293944111364.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0005200530-64.93%
60 dní$ -0.0007444817-92.95%
90 dní$ -0.019609293944111364-96.07%

Co je Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

Předpověď ceny Rollback (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Rollback (ROLL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Rollback (ROLL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Rollback.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Rollback!

ROLL na místní měny

Tokenomika pro Rollback (ROLL)

Pochopení tokenomiky Rollback (ROLL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ROLL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Rollback (ROLL)

Jakou hodnotu má dnes Rollback (ROLL)?
Aktuální cena ROLL v USD je 0.00080091 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ROLL v USD?
Aktuální cena ROLL v USD je $ 0.00080091. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Rollback?
Tržní kapitalizace ROLL je $ 8.01K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ROLL v oběhu?
Objem ROLL v oběhu je 10.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ROLL?
ROLL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02976526 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ROLL?
ROLL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00080091 USD.
Jaký je objem obchodování ROLL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ROLL je -- USD.
Dosáhne ROLL letos vyšší ceny?
ROLL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenROLL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Rollback (ROLL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

