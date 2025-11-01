BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Roadmap Coin je 0.00001741 USD. Sledujte aktualizace cen RDMP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RDMP.

Informace o ceně Roadmap Coin (RDMP) (USD)

Cena Roadmap Coin (RDMP) v reálném čase je $0.00001741. Za posledních 24 hodin se RDMP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000854 do maxima $ 0.0000201, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RDMP v historii je $ 0.00013432, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000805.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RDMP se za poslední hodinu změnila o +23.70%, za 24 hodin o +98.52% a za posledních 7 dní o +87.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Roadmap Coin je $ 17.40K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RDMP je 999.76M, přičemž celková zásoba je 999761852.0453665. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.40K.

Historie cen v USD pro Roadmap Coin (RDMP)

Během dnešního dne byla změna ceny Roadmap Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Roadmap Coin na USD  $ +0.0000077697.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Roadmap Coin na USD  $ +0.0000055105.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Roadmap Coin na USD  $ +0.00000257309238550246.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+98.52%
30 dní$ +0.0000077697+44.63%
60 dní$ +0.0000055105+31.65%
90 dní$ +0.00000257309238550246+17.34%

Co je Roadmap Coin (RDMP)

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Roadmap Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Roadmap Coin (RDMP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Roadmap Coin (RDMP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Roadmap Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Roadmap Coin!

Pochopení tokenomiky Roadmap Coin (RDMP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RDMP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Roadmap Coin (RDMP)

Jakou hodnotu má dnes Roadmap Coin (RDMP)?
Aktuální cena RDMP v USD je 0.00001741 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RDMP v USD?
Aktuální cena RDMP v USD je $ 0.00001741. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Roadmap Coin?
Tržní kapitalizace RDMP je $ 17.40K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RDMP v oběhu?
Objem RDMP v oběhu je 999.76M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RDMP?
RDMP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00013432 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RDMP?
RDMP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000805 USD.
Jaký je objem obchodování RDMP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RDMP je -- USD.
Dosáhne RDMP letos vyšší ceny?
RDMP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRDMP, kde najdete podrobnější analýzu.
