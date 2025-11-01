Roadmap Coin Cena (RDMP)
+23.70%
+98.52%
+87.71%
+87.71%
Cena Roadmap Coin (RDMP) v reálném čase je $0.00001741. Za posledních 24 hodin se RDMP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000854 do maxima $ 0.0000201, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RDMP v historii je $ 0.00013432, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000805.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RDMP se za poslední hodinu změnila o +23.70%, za 24 hodin o +98.52% a za posledních 7 dní o +87.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Roadmap Coin je $ 17.40K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RDMP je 999.76M, přičemž celková zásoba je 999761852.0453665. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.40K.
Během dnešního dne byla změna ceny Roadmap Coin na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Roadmap Coin na USD $ +0.0000077697.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Roadmap Coin na USD $ +0.0000055105.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Roadmap Coin na USD $ +0.00000257309238550246.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+98.52%
|30 dní
|$ +0.0000077697
|+44.63%
|60 dní
|$ +0.0000055105
|+31.65%
|90 dní
|$ +0.00000257309238550246
|+17.34%
$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity. We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol. Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.
