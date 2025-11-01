BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena RingDAO je 0.00113602 USD. Sledujte aktualizace cen RING v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RING.Dnešní aktuální cena RingDAO je 0.00113602 USD. Sledujte aktualizace cen RING v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RING.

Více informací o RING

Informace o ceně RING

Co je to RING

Bílá kniha pro RING

Oficiální webové stránky RING

Tokenomika pro RING

Předpověď cen RING

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo RingDAO

RingDAO Cena (RING)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RING na USD

$0.00113984
$0.00113984$0.00113984
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny RingDAO (RING)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:25:49 (UTC+8)

Informace o ceně RingDAO (RING) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00112181
$ 0.00112181$ 0.00112181
Nejnižší za 24 h
$ 0.00114201
$ 0.00114201$ 0.00114201
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00112181
$ 0.00112181$ 0.00112181

$ 0.00114201
$ 0.00114201$ 0.00114201

$ 0.30361
$ 0.30361$ 0.30361

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

+0.37%

-3.93%

-3.93%

Cena RingDAO (RING) v reálném čase je $0.00113602. Za posledních 24 hodin se RING obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00112181 do maxima $ 0.00114201, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RING v historii je $ 0.30361, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RING se za poslední hodinu změnila o +0.46%, za 24 hodin o +0.37% a za posledních 7 dní o -3.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu RingDAO (RING)

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

--
----

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

1.70B
1.70B 1.70B

2,099,840,213.0
2,099,840,213.0 2,099,840,213.0

Aktuální tržní kapitalizace RingDAO je $ 1.93M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RING je 1.70B, přičemž celková zásoba je 2099840213.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.39M.

Historie cen v USD pro RingDAO (RING)

Během dnešního dne byla změna ceny RingDAO na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny RingDAO na USD  $ -0.0001152000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny RingDAO na USD  $ -0.0002677412.
Za posledních 90 dní byla změna ceny RingDAO na USD  $ -0.0001434280120034556.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.37%
30 dní$ -0.0001152000-10.14%
60 dní$ -0.0002677412-23.56%
90 dní$ -0.0001434280120034556-11.21%

Co je RingDAO (RING)

RingDAO is a venture DAO focused on DeFi and DAO applications within the Web3 space. It has fostered the development of applications such as Helixbox (https://helixbox.ai), DeGov.AI (https://degov.ai), Darwinia Network (https://darwinia.network), and others. RING serves as the governance token for RingDAO and is widely utilized across its projects. RING is used to capture value within our decentralized system, establish decentralized governance, and unite all RING holders in collectively advancing the ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny RingDAO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít RingDAO (RING) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva RingDAO (RING) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro RingDAO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny RingDAO!

RING na místní měny

Tokenomika pro RingDAO (RING)

Pochopení tokenomiky RingDAO (RING) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RING hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně RingDAO (RING)

Jakou hodnotu má dnes RingDAO (RING)?
Aktuální cena RING v USD je 0.00113602 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RING v USD?
Aktuální cena RING v USD je $ 0.00113602. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace RingDAO?
Tržní kapitalizace RING je $ 1.93M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RING v oběhu?
Objem RING v oběhu je 1.70B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RING?
RING dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.30361 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RING?
RING dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování RING?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RING je -- USD.
Dosáhne RING letos vyšší ceny?
RING může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRING, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:25:49 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se RingDAO (RING)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,176.12
$110,176.12$110,176.12

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.51
$3,875.51$3,875.51

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02359
$0.02359$0.02359

-26.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.51
$3,875.51$3,875.51

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,176.12
$110,176.12$110,176.12

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5088
$2.5088$2.5088

-0.60%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.99
$1,085.99$1,085.99

+0.14%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07815
$0.07815$0.07815

+56.30%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.55377
$0.55377$0.55377

+2,668.85%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.55377
$0.55377$0.55377

+2,668.85%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00243
$0.00243$0.00243

+102.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0038601
$0.0038601$0.0038601

+96.74%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000814
$0.0000814$0.0000814

+62.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.104
$20.104$20.104

+56.28%