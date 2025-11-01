BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Reply je 0 USD. Sledujte aktualizace cen REPLY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend REPLY.

Více informací o REPLY

Informace o ceně REPLY

Co je to REPLY

Oficiální webové stránky REPLY

Tokenomika pro REPLY

Předpověď cen REPLY

Logo Reply

Reply Cena (REPLY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 REPLY na USD

--
----
-12.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Reply (REPLY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:02:09 (UTC+8)

Informace o ceně Reply (REPLY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.04%

-12.01%

+9.29%

+9.29%

Cena Reply (REPLY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se REPLY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena REPLY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena REPLY se za poslední hodinu změnila o -3.04%, za 24 hodin o -12.01% a za posledních 7 dní o +9.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Reply (REPLY)

$ 72.54K
$ 72.54K$ 72.54K

--
----

$ 75.02K
$ 75.02K$ 75.02K

96.68B
96.68B 96.68B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Aktuální tržní kapitalizace Reply je $ 72.54K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu REPLY je 96.68B, přičemž celková zásoba je 99999999999.99998. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 75.02K.

Historie cen v USD pro Reply (REPLY)

Během dnešního dne byla změna ceny Reply na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Reply na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Reply na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Reply na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-12.01%
30 dní$ 0-52.89%
60 dní$ 0-86.33%
90 dní$ 0--

Co je Reply (REPLY)

Reply is a social finance (SocialFi) primitive built as a mini-app on the Farcaster protocol. Its primary purpose is to solve the problem of signal versus noise in direct messaging on open social networks. The application introduces an onchain, peer-to-peer economic layer to communication, allowing users to send prioritized, paid messages to high-demand individuals such as builders, creators, and thought leaders. This creates a high-signal inbox for receivers and a guaranteed way for senders to have their important messages seen.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Reply (REPLY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Reply (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Reply (REPLY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Reply (REPLY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Reply.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Reply!

REPLY na místní měny

Tokenomika pro Reply (REPLY)

Pochopení tokenomiky Reply (REPLY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu REPLY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Reply (REPLY)

Jakou hodnotu má dnes Reply (REPLY)?
Aktuální cena REPLY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena REPLY v USD?
Aktuální cena REPLY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Reply?
Tržní kapitalizace REPLY je $ 72.54K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem REPLY v oběhu?
Objem REPLY v oběhu je 96.68B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) REPLY?
REPLY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) REPLY?
REPLY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování REPLY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování REPLY je -- USD.
Dosáhne REPLY letos vyšší ceny?
REPLY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenREPLY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Reply (REPLY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

