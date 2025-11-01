BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena RAGE COIN je 0.00002462 USD. Sledujte aktualizace cen RAGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RAGE.Dnešní aktuální cena RAGE COIN je 0.00002462 USD. Sledujte aktualizace cen RAGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RAGE.

Více informací o RAGE

Informace o ceně RAGE

Co je to RAGE

Oficiální webové stránky RAGE

Tokenomika pro RAGE

Předpověď cen RAGE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo RAGE COIN

RAGE COIN Cena (RAGE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RAGE na USD

--
----
+46.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny RAGE COIN (RAGE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:15:25 (UTC+8)

Informace o ceně RAGE COIN (RAGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001587
$ 0.00001587$ 0.00001587
Nejnižší za 24 h
$ 0.00002675
$ 0.00002675$ 0.00002675
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001587
$ 0.00001587$ 0.00001587

$ 0.00002675
$ 0.00002675$ 0.00002675

$ 0.00019966
$ 0.00019966$ 0.00019966

$ 0.00001587
$ 0.00001587$ 0.00001587

-2.88%

+46.88%

-12.02%

-12.02%

Cena RAGE COIN (RAGE) v reálném čase je $0.00002462. Za posledních 24 hodin se RAGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001587 do maxima $ 0.00002675, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RAGE v historii je $ 0.00019966, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001587.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RAGE se za poslední hodinu změnila o -2.88%, za 24 hodin o +46.88% a za posledních 7 dní o -12.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu RAGE COIN (RAGE)

$ 23.86K
$ 23.86K$ 23.86K

--
----

$ 23.86K
$ 23.86K$ 23.86K

944.93M
944.93M 944.93M

944,932,523.220073
944,932,523.220073 944,932,523.220073

Aktuální tržní kapitalizace RAGE COIN je $ 23.86K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RAGE je 944.93M, přičemž celková zásoba je 944932523.220073. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 23.86K.

Historie cen v USD pro RAGE COIN (RAGE)

Během dnešního dne byla změna ceny RAGE COIN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny RAGE COIN na USD  $ -0.0000157391.
Za posledních 60 dní byla změna ceny RAGE COIN na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny RAGE COIN na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+46.88%
30 dní$ -0.0000157391-63.92%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je RAGE COIN (RAGE)

RAGE COIN is a community-driven memecoin built on Solana, created to commemorate the classic Rage Guy meme that defined a generation of early internet humor. Known for its raw and expressive style, the Rage Guy meme became one of the most recognizable faces of online culture. RAGE COIN preserves that legacy in a blockchain format, highlighting the importance of memes as shared cultural artifacts while leveraging Solana’s fast transactions and low fees to make participation accessible to all.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj RAGE COIN (RAGE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny RAGE COIN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít RAGE COIN (RAGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva RAGE COIN (RAGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro RAGE COIN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny RAGE COIN!

RAGE na místní měny

Tokenomika pro RAGE COIN (RAGE)

Pochopení tokenomiky RAGE COIN (RAGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RAGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně RAGE COIN (RAGE)

Jakou hodnotu má dnes RAGE COIN (RAGE)?
Aktuální cena RAGE v USD je 0.00002462 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RAGE v USD?
Aktuální cena RAGE v USD je $ 0.00002462. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace RAGE COIN?
Tržní kapitalizace RAGE je $ 23.86K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RAGE v oběhu?
Objem RAGE v oběhu je 944.93M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RAGE?
RAGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00019966 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RAGE?
RAGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001587 USD.
Jaký je objem obchodování RAGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RAGE je -- USD.
Dosáhne RAGE letos vyšší ceny?
RAGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRAGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:15:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se RAGE COIN (RAGE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,079.33
$110,079.33$110,079.33

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.79
$3,876.79$3,876.79

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02423
$0.02423$0.02423

-24.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.79
$3,876.79$3,876.79

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,079.33
$110,079.33$110,079.33

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5018
$2.5018$2.5018

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09496
$0.09496$0.09496

+89.92%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01911
$0.01911$0.01911

-4.45%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00760
$0.00760$0.00760

+533.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0069804
$0.0069804$0.0069804

+255.77%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000326
$0.000326$0.000326

+63.00%