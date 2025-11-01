BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Queen Kitty je 0.00067866 USD. Sledujte aktualizace cen QKITTY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QKITTY.Dnešní aktuální cena Queen Kitty je 0.00067866 USD. Sledujte aktualizace cen QKITTY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QKITTY.

Více informací o QKITTY

Informace o ceně QKITTY

Co je to QKITTY

Bílá kniha pro QKITTY

Oficiální webové stránky QKITTY

Tokenomika pro QKITTY

Předpověď cen QKITTY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Queen Kitty

Queen Kitty Cena (QKITTY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 QKITTY na USD

$0.00068212
$0.00068212$0.00068212
-12.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Queen Kitty (QKITTY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:05:44 (UTC+8)

Informace o ceně Queen Kitty (QKITTY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00067859
$ 0.00067859$ 0.00067859
Nejnižší za 24 h
$ 0.0007829
$ 0.0007829$ 0.0007829
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00067859
$ 0.00067859$ 0.00067859

$ 0.0007829
$ 0.0007829$ 0.0007829

$ 0.00113352
$ 0.00113352$ 0.00113352

$ 0.00003789
$ 0.00003789$ 0.00003789

-6.05%

-12.89%

+11.03%

+11.03%

Cena Queen Kitty (QKITTY) v reálném čase je $0.00067866. Za posledních 24 hodin se QKITTY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00067859 do maxima $ 0.0007829, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QKITTY v historii je $ 0.00113352, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003789.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QKITTY se za poslední hodinu změnila o -6.05%, za 24 hodin o -12.89% a za posledních 7 dní o +11.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Queen Kitty (QKITTY)

$ 675.56K
$ 675.56K$ 675.56K

--
----

$ 675.56K
$ 675.56K$ 675.56K

995.53M
995.53M 995.53M

995,531,623.5120468
995,531,623.5120468 995,531,623.5120468

Aktuální tržní kapitalizace Queen Kitty je $ 675.56K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu QKITTY je 995.53M, přičemž celková zásoba je 995531623.5120468. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 675.56K.

Historie cen v USD pro Queen Kitty (QKITTY)

Během dnešního dne byla změna ceny Queen Kitty na USD  $ -0.000100425436111983.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Queen Kitty na USD  $ +0.0004615411.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Queen Kitty na USD  $ -0.0000396945.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Queen Kitty na USD  $ -0.0001655530995350748.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000100425436111983-12.89%
30 dní$ +0.0004615411+68.01%
60 dní$ -0.0000396945-5.84%
90 dní$ -0.0001655530995350748-19.61%

Co je Queen Kitty (QKITTY)

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Queen Kitty (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Queen Kitty (QKITTY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Queen Kitty (QKITTY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Queen Kitty.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Queen Kitty!

QKITTY na místní měny

Tokenomika pro Queen Kitty (QKITTY)

Pochopení tokenomiky Queen Kitty (QKITTY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QKITTY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Queen Kitty (QKITTY)

Jakou hodnotu má dnes Queen Kitty (QKITTY)?
Aktuální cena QKITTY v USD je 0.00067866 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QKITTY v USD?
Aktuální cena QKITTY v USD je $ 0.00067866. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Queen Kitty?
Tržní kapitalizace QKITTY je $ 675.56K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QKITTY v oběhu?
Objem QKITTY v oběhu je 995.53M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QKITTY?
QKITTY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00113352 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QKITTY?
QKITTY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003789 USD.
Jaký je objem obchodování QKITTY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QKITTY je -- USD.
Dosáhne QKITTY letos vyšší ceny?
QKITTY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQKITTY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:05:44 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Queen Kitty (QKITTY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,038.81
$110,038.81$110,038.81

-0.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.47
$3,874.47$3,874.47

+0.35%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02570
$0.02570$0.02570

-20.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.51
$185.51$185.51

-1.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.47
$3,874.47$3,874.47

+0.35%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,038.81
$110,038.81$110,038.81

-0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.51
$185.51$185.51

-1.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5046
$2.5046$2.5046

-0.76%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.09
$1,088.09$1,088.09

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09054
$0.09054$0.09054

+81.08%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05590
$0.05590$0.05590

+179.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05590
$0.05590$0.05590

+179.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0050707
$0.0050707$0.0050707

+158.44%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00266
$0.00266$0.00266

+121.66%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003934
$0.00003934$0.00003934

+87.15%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%