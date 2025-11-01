BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Quantlink je 0 USD. Sledujte aktualizace cen QLK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QLK.

Quantlink Cena (QLK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 QLK na USD

$0.00015966
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Quantlink (QLK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:01:33 (UTC+8)

Informace o ceně Quantlink (QLK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.080298
$ 0
-0.04%

+0.80%

-89.38%

-89.38%

Cena Quantlink (QLK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se QLK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QLK v historii je $ 0.080298, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QLK se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o +0.80% a za posledních 7 dní o -89.38%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Quantlink (QLK)

$ 15.97K
--
$ 15.97K
100.00M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Quantlink je $ 15.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu QLK je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.97K.

Historie cen v USD pro Quantlink (QLK)

Během dnešního dne byla změna ceny Quantlink na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Quantlink na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Quantlink na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Quantlink na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.80%
30 dní$ 0-92.63%
60 dní$ 0-97.11%
90 dní$ 0--

Co je Quantlink (QLK)

Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market

QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps).

Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions.

Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Quantlink (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Quantlink (QLK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Quantlink (QLK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Quantlink.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Quantlink!

QLK na místní měny

Tokenomika pro Quantlink (QLK)

Pochopení tokenomiky Quantlink (QLK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QLK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Quantlink (QLK)

Jakou hodnotu má dnes Quantlink (QLK)?
Aktuální cena QLK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QLK v USD?
Aktuální cena QLK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Quantlink?
Tržní kapitalizace QLK je $ 15.97K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QLK v oběhu?
Objem QLK v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QLK?
QLK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.080298 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QLK?
QLK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování QLK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QLK je -- USD.
Dosáhne QLK letos vyšší ceny?
QLK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQLK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:01:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Quantlink (QLK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

