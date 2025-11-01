BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Quack AI je 0.023419 USD. Sledujte aktualizace cen Q v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend Q.

Více informací o Q

Informace o ceně Q

Co je to Q

Bílá kniha pro Q

Oficiální webové stránky Q

Tokenomika pro Q

Předpověď cen Q

Historie Q

Průvodce nákupem (Q)

Převodník Q na fiat měnu

Q Spot

Q USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Quack AI

Kurz Quack AI(Q)

Aktuální cena 1 Q na USD

$0.023428
$0.023428
+0.23%1D
USD
Graf aktuální ceny Quack AI (Q)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:06:00 (UTC+8)

Informace o ceně Quack AI (Q) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.022388
$ 0.022388
Nejnižší za 24 h
$ 0.023987
$ 0.023987
Nejvyšší za 24 h

$ 0.022388
$ 0.022388

$ 0.023987
$ 0.023987

--
--

--
--

+0.97%

+0.23%

-31.33%

-31.33%

Cena Quack AI (Q) v reálném čase je $ 0.023419. Za posledních 24 hodin se Q obchodoval v rozmezí od minima $ 0.022388 do maxima $ 0.023987, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena Q v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena Q se za poslední hodinu změnila o +0.97%, za 24 hodin o +0.23% a za posledních 7 dní o -31.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Quack AI (Q)

--
--

$ 69.21K
$ 69.21K

$ 234.19M
$ 234.19M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Quack AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 69.21K. Objem v oběhu Q je --, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 234.19M.

Historie cen v USD pro Quack AI (Q)

Sledujte změny cen Quack AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00005376+0.23%
30 dní$ -0.008804-27.33%
60 dní$ +0.012701+118.50%
90 dní$ +0.021419+1,070.95%
Změna ceny Quack AI dnes

Dnes zaznamenal Q změnu o $ +0.00005376 (+0.23%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Quack AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.008804 (-27.33%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Quack AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u Q ke změně o $ +0.012701 (+118.50%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Quack AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.021419 (+1,070.95%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Quack AI (Q)?

Podívejte se na stránku Historie cen Quack AI.

Co je Quack AI (Q)

Quack AI – The AI Governance Layer for Web3. Quack AI is a modular, plug-and-play governance infrastructure that automates proposal creation, risk scoring, voting, and execution across chains — delivering AI-native governance at scale.

Quack AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Quack AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu Qa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Quack AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Quack AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Quack AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Quack AI (Q) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Quack AI (Q) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Quack AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Quack AI!

Tokenomika pro Quack AI (Q)

Pochopení tokenomiky Quack AI (Q) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu Q hned teď!

Jak nakupovat Quack AI (Q)

Snažíte se zjistit, jak koupit Quack AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Quack AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Q na místní měny

1 Quack AI(Q) na VND
616.270985
1 Quack AI(Q) na AUD
A$0.03559688
1 Quack AI(Q) na GBP
0.01779844
1 Quack AI(Q) na EUR
0.02014034
1 Quack AI(Q) na USD
$0.023419
1 Quack AI(Q) na MYR
RM0.09812561
1 Quack AI(Q) na TRY
0.98430057
1 Quack AI(Q) na JPY
¥3.583107
1 Quack AI(Q) na ARS
ARS$33.69619396
1 Quack AI(Q) na RUB
1.88265341
1 Quack AI(Q) na INR
2.08054396
1 Quack AI(Q) na IDR
Rp390.31651054
1 Quack AI(Q) na PHP
1.37446111
1 Quack AI(Q) na EGP
￡E.1.10186395
1 Quack AI(Q) na BRL
R$0.12576003
1 Quack AI(Q) na CAD
C$0.0327866
1 Quack AI(Q) na BDT
2.86461208
1 Quack AI(Q) na NGN
33.89127423
1 Quack AI(Q) na COP
$90.07298685
1 Quack AI(Q) na ZAR
R.0.40631965
1 Quack AI(Q) na UAH
0.98242705
1 Quack AI(Q) na TZS
T.Sh.57.68216795
1 Quack AI(Q) na VES
Bs5.175599
1 Quack AI(Q) na CLP
$22.060698
1 Quack AI(Q) na PKR
Rs6.57816291
1 Quack AI(Q) na KZT
12.41066486
1 Quack AI(Q) na THB
฿0.75456018
1 Quack AI(Q) na TWD
NT$0.72107101
1 Quack AI(Q) na AED
د.إ0.08594773
1 Quack AI(Q) na CHF
Fr0.0187352
1 Quack AI(Q) na HKD
HK$0.18196563
1 Quack AI(Q) na AMD
֏8.9624513
1 Quack AI(Q) na MAD
.د.م0.21662575
1 Quack AI(Q) na MXN
$0.43465664
1 Quack AI(Q) na SAR
ريال0.08782125
1 Quack AI(Q) na ETB
Br3.61167818
1 Quack AI(Q) na KES
KSh3.02550061
1 Quack AI(Q) na JOD
د.أ0.016604071
1 Quack AI(Q) na PLN
0.08618192
1 Quack AI(Q) na RON
лв0.10327779
1 Quack AI(Q) na SEK
kr0.22201212
1 Quack AI(Q) na BGN
лв0.03957811
1 Quack AI(Q) na HUF
Ft7.87979093
1 Quack AI(Q) na CZK
0.49390671
1 Quack AI(Q) na KWD
د.ك0.007166214
1 Quack AI(Q) na ILS
0.07611175
1 Quack AI(Q) na BOB
Bs0.16182529
1 Quack AI(Q) na AZN
0.0398123
1 Quack AI(Q) na TJS
SM0.21568899
1 Quack AI(Q) na GEL
0.06346549
1 Quack AI(Q) na AOA
Kz21.46562121
1 Quack AI(Q) na BHD
.د.ب0.008805544
1 Quack AI(Q) na BMD
$0.023419
1 Quack AI(Q) na DKK
kr0.15152093
1 Quack AI(Q) na HNL
L0.61638808
1 Quack AI(Q) na MUR
1.07118506
1 Quack AI(Q) na NAD
$0.40468032
1 Quack AI(Q) na NOK
kr0.23700028
1 Quack AI(Q) na NZD
$0.04074906
1 Quack AI(Q) na PAB
B/.0.023419
1 Quack AI(Q) na PGK
K0.09859399
1 Quack AI(Q) na QAR
ر.ق0.08524516
1 Quack AI(Q) na RSD
дин.2.37890202
1 Quack AI(Q) na UZS
soʻm282.15656161
1 Quack AI(Q) na ALL
L1.96274639
1 Quack AI(Q) na ANG
ƒ0.04192001
1 Quack AI(Q) na AWG
ƒ0.04192001
1 Quack AI(Q) na BBD
$0.046838
1 Quack AI(Q) na BAM
KM0.03934392
1 Quack AI(Q) na BIF
Fr69.273402
1 Quack AI(Q) na BND
$0.0304447
1 Quack AI(Q) na BSD
$0.023419
1 Quack AI(Q) na JMD
$3.76249654
1 Quack AI(Q) na KHR
94.05210914
1 Quack AI(Q) na KMF
Fr9.976494
1 Quack AI(Q) na LAK
509.10868547
1 Quack AI(Q) na LKR
රු7.13764282
1 Quack AI(Q) na MDL
L0.3957811
1 Quack AI(Q) na MGA
Ar105.4908855
1 Quack AI(Q) na MOP
P0.18758619
1 Quack AI(Q) na MVR
0.3583107
1 Quack AI(Q) na MWK
MK40.65796009
1 Quack AI(Q) na MZN
MT1.4964741
1 Quack AI(Q) na NPR
रु3.32502962
1 Quack AI(Q) na PYG
166.087548
1 Quack AI(Q) na RWF
Fr34.027807
1 Quack AI(Q) na SBD
$0.19273837
1 Quack AI(Q) na SCR
0.31990354
1 Quack AI(Q) na SRD
$0.9016315
1 Quack AI(Q) na SVC
$0.20491625
1 Quack AI(Q) na SZL
L0.40631965
1 Quack AI(Q) na TMT
m0.0819665
1 Quack AI(Q) na TND
د.ت0.068781603
1 Quack AI(Q) na TTD
$0.15854663
1 Quack AI(Q) na UGX
Sh81.591796
1 Quack AI(Q) na XAF
Fr13.231735
1 Quack AI(Q) na XCD
$0.0632313
1 Quack AI(Q) na XOF
Fr13.231735
1 Quack AI(Q) na XPF
Fr2.388738
1 Quack AI(Q) na BWP
P0.31475136
1 Quack AI(Q) na BZD
$0.04707219
1 Quack AI(Q) na CVE
$2.23628031
1 Quack AI(Q) na DJF
Fr4.145163
1 Quack AI(Q) na DOP
$1.50092371
1 Quack AI(Q) na DZD
د.ج3.04400162
1 Quack AI(Q) na FJD
$0.05292694
1 Quack AI(Q) na GNF
Fr203.628205
1 Quack AI(Q) na GTQ
Q0.17962373
1 Quack AI(Q) na GYD
$4.90440698
1 Quack AI(Q) na ISK
kr2.927375

Zdroj Quack AI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Quack AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Quack AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Quack AI

Jakou hodnotu má dnes Quack AI (Q)?
Aktuální cena Q v USD je 0.023419 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena Q v USD?
Aktuální cena Q v USD je $ 0.023419. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Quack AI?
Tržní kapitalizace Q je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem Q v oběhu?
Objem Q v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) Q?
Q dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) Q?
Q dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování Q?
Aktuální 24hodinový objem obchodování Q je $ 69.21K USD.
Dosáhne Q letos vyšší ceny?
Q může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:06:00 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod Q na USD

Částka

Q
Q
USD
USD

1 Q = 0.023419 USD

Obchodujte Q

Q/USDT
$0.023428
$0.023428
+0.26%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

$110,058.92

$3,862.57

$0.02542

$185.80

$1.0004

$3,862.57

$110,058.92

$185.80

$2.5057

$1,087.18

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.000412

$0.0045

$0.20965

$18.746

$0.7294

