BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Quaks je 0 USD. Sledujte aktualizace cen $QUAKS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $QUAKS.Dnešní aktuální cena Quaks je 0 USD. Sledujte aktualizace cen $QUAKS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $QUAKS.

Více informací o $QUAKS

Informace o ceně $QUAKS

Co je to $QUAKS

Tokenomika pro $QUAKS

Předpověď cen $QUAKS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Quaks

Quaks Cena ($QUAKS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 $QUAKS na USD

--
----
+2.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Quaks ($QUAKS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:14:59 (UTC+8)

Informace o ceně Quaks ($QUAKS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+2.86%

-9.16%

-9.16%

Cena Quaks ($QUAKS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se $QUAKS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $QUAKS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $QUAKS se za poslední hodinu změnila o +0.09%, za 24 hodin o +2.86% a za posledních 7 dní o -9.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Quaks ($QUAKS)

$ 9.35K
$ 9.35K$ 9.35K

--
----

$ 9.35K
$ 9.35K$ 9.35K

419.72M
419.72M 419.72M

419,719,230.427421
419,719,230.427421 419,719,230.427421

Aktuální tržní kapitalizace Quaks je $ 9.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $QUAKS je 419.72M, přičemž celková zásoba je 419719230.427421. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.35K.

Historie cen v USD pro Quaks ($QUAKS)

Během dnešního dne byla změna ceny Quaks na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Quaks na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Quaks na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Quaks na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.86%
30 dní$ 0-45.92%
60 dní$ 0-88.58%
90 dní$ 0--

Co je Quaks ($QUAKS)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Quaks (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Quaks ($QUAKS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Quaks ($QUAKS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Quaks.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Quaks!

$QUAKS na místní měny

Tokenomika pro Quaks ($QUAKS)

Pochopení tokenomiky Quaks ($QUAKS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $QUAKS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Quaks ($QUAKS)

Jakou hodnotu má dnes Quaks ($QUAKS)?
Aktuální cena $QUAKS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $QUAKS v USD?
Aktuální cena $QUAKS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Quaks?
Tržní kapitalizace $QUAKS je $ 9.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $QUAKS v oběhu?
Objem $QUAKS v oběhu je 419.72M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $QUAKS?
$QUAKS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $QUAKS?
$QUAKS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování $QUAKS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $QUAKS je -- USD.
Dosáhne $QUAKS letos vyšší ceny?
$QUAKS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$QUAKS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:14:59 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Quaks ($QUAKS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,089.93
$110,089.93$110,089.93

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.08
$3,877.08$3,877.08

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02422
$0.02422$0.02422

-24.73%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.50
$186.50$186.50

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.08
$3,877.08$3,877.08

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,089.93
$110,089.93$110,089.93

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.50
$186.50$186.50

-0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5021
$2.5021$2.5021

-0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09362
$0.09362$0.09362

+87.24%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01980
$0.01980$0.01980

-1.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00680
$0.00680$0.00680

+466.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0065011
$0.0065011$0.0065011

+231.35%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000327
$0.000327$0.000327

+63.50%