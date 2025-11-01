BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Qoryn je 0 USD. Sledujte aktualizace cen QOR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QOR.

Více informací o QOR

Informace o ceně QOR

Co je to QOR

Oficiální webové stránky QOR

Tokenomika pro QOR

Předpověď cen QOR

Logo Qoryn

Qoryn Cena (QOR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 QOR na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Qoryn (QOR)
Informace o ceně Qoryn (QOR) (USD)

Cena Qoryn (QOR) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se QOR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QOR v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QOR se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Qoryn (QOR)

Aktuální tržní kapitalizace Qoryn je $ 6.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu QOR je 999.43M, přičemž celková zásoba je 999429848.412867. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.30K.

Historie cen v USD pro Qoryn (QOR)

Během dnešního dne byla změna ceny Qoryn na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Qoryn na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Qoryn na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Qoryn na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-40.57%
60 dní$ 0-40.69%
90 dní$ 0--

Co je Qoryn (QOR)

Qoryn is a decentralized deployment field for AI systems. Instead of relying on centralized clouds, models are packaged into containers and dispatched across an encrypted mesh of runtime nodes. These nodes scale on their own, monitor activity, and execute inference with under 100ms latency. No DevOps. No dashboards. No cloud servers.

You write the model and define the runtime. Qoryn takes care of everything else, including containerization, gRPC or REST endpoints, edge distribution, and real-time tracing. Deployments happen through a simple CLI. The mesh picks up the logic, signs it, and runs it on demand.

Qoryn is built for bots, inference pipelines, and onchain AI. It removes infrastructure friction and allows models to run anywhere without asking permission. No tracking. No lock-in. Just results.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Qoryn (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Qoryn (QOR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Qoryn (QOR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Qoryn.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Qoryn!

QOR na místní měny

Tokenomika pro Qoryn (QOR)

Pochopení tokenomiky Qoryn (QOR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QOR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Qoryn (QOR)

Jakou hodnotu má dnes Qoryn (QOR)?
Aktuální cena QOR v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QOR v USD?
Aktuální cena QOR v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Qoryn?
Tržní kapitalizace QOR je $ 6.30K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QOR v oběhu?
Objem QOR v oběhu je 999.43M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QOR?
QOR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QOR?
QOR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování QOR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QOR je -- USD.
Dosáhne QOR letos vyšší ceny?
QOR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQOR, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Qoryn (QOR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

