Qace Dynamics Cena (QACE)
+1.15%
-2.65%
-17.71%
-17.71%
Cena Qace Dynamics (QACE) v reálném čase je $0.01782636. Za posledních 24 hodin se QACE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01740949 do maxima $ 0.01847713, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QACE v historii je $ 0.056435, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01632904.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QACE se za poslední hodinu změnila o +1.15%, za 24 hodin o -2.65% a za posledních 7 dní o -17.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Qace Dynamics je $ 17.83M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu QACE je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.83M.
Během dnešního dne byla změna ceny Qace Dynamics na USD $ -0.00048546510441418.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Qace Dynamics na USD $ -0.0084924600.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Qace Dynamics na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Qace Dynamics na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.00048546510441418
|-2.65%
|30 dní
|$ -0.0084924600
|-47.63%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy
Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.
QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:
These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.
The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:
At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.
With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.
This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.
With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.
QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít Qace Dynamics (QACE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Qace Dynamics (QACE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Qace Dynamics.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Qace Dynamics!
Pochopení tokenomiky Qace Dynamics (QACE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QACE hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Největší dnešní růsty kryptoměn