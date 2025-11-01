BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Qace Dynamics je 0.01782636 USD. Sledujte aktualizace cen QACE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QACE.Dnešní aktuální cena Qace Dynamics je 0.01782636 USD. Sledujte aktualizace cen QACE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QACE.

Více informací o QACE

Informace o ceně QACE

Co je to QACE

Oficiální webové stránky QACE

Tokenomika pro QACE

Předpověď cen QACE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Qace Dynamics

Qace Dynamics Cena (QACE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 QACE na USD

$0.01782636
$0.01782636$0.01782636
-2.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Qace Dynamics (QACE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:23:43 (UTC+8)

Informace o ceně Qace Dynamics (QACE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01740949
$ 0.01740949$ 0.01740949
Nejnižší za 24 h
$ 0.01847713
$ 0.01847713$ 0.01847713
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01740949
$ 0.01740949$ 0.01740949

$ 0.01847713
$ 0.01847713$ 0.01847713

$ 0.056435
$ 0.056435$ 0.056435

$ 0.01632904
$ 0.01632904$ 0.01632904

+1.15%

-2.65%

-17.71%

-17.71%

Cena Qace Dynamics (QACE) v reálném čase je $0.01782636. Za posledních 24 hodin se QACE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01740949 do maxima $ 0.01847713, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QACE v historii je $ 0.056435, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01632904.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QACE se za poslední hodinu změnila o +1.15%, za 24 hodin o -2.65% a za posledních 7 dní o -17.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Qace Dynamics (QACE)

$ 17.83M
$ 17.83M$ 17.83M

--
----

$ 17.83M
$ 17.83M$ 17.83M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Qace Dynamics je $ 17.83M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu QACE je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.83M.

Historie cen v USD pro Qace Dynamics (QACE)

Během dnešního dne byla změna ceny Qace Dynamics na USD  $ -0.00048546510441418.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Qace Dynamics na USD  $ -0.0084924600.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Qace Dynamics na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Qace Dynamics na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00048546510441418-2.65%
30 dní$ -0.0084924600-47.63%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Qace Dynamics (QACE)

QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy

Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most.

QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need:

  1. Vision systems that detect objects, faces, and activities.
  2. Voice understanding for natural command and control.
  3. Mapping and localization for real-time navigation.
  4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions.

These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities.

The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures:

  1. Instant reliability with no dependency on cloud signals.
  2. Privacy by default, keeping sensitive data on site.
  3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments.

At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension.

With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios.

This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical.

With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow.

QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Qace Dynamics (QACE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Qace Dynamics (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Qace Dynamics (QACE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Qace Dynamics (QACE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Qace Dynamics.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Qace Dynamics!

QACE na místní měny

Tokenomika pro Qace Dynamics (QACE)

Pochopení tokenomiky Qace Dynamics (QACE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QACE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Qace Dynamics (QACE)

Jakou hodnotu má dnes Qace Dynamics (QACE)?
Aktuální cena QACE v USD je 0.01782636 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QACE v USD?
Aktuální cena QACE v USD je $ 0.01782636. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Qace Dynamics?
Tržní kapitalizace QACE je $ 17.83M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QACE v oběhu?
Objem QACE v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QACE?
QACE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.056435 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QACE?
QACE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01632904 USD.
Jaký je objem obchodování QACE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QACE je -- USD.
Dosáhne QACE letos vyšší ceny?
QACE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQACE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:23:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Qace Dynamics (QACE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,217.92
$110,217.92$110,217.92

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.31
$3,878.31$3,878.31

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02358
$0.02358$0.02358

-26.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.64
$186.64$186.64

-0.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.31
$3,878.31$3,878.31

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,217.92
$110,217.92$110,217.92

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.64
$186.64$186.64

-0.80%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5094
$2.5094$2.5094

-0.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.11
$1,086.11$1,086.11

+0.16%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07200
$0.07200$0.07200

+44.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.53530
$0.53530$0.53530

+2,576.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.53530
$0.53530$0.53530

+2,576.50%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00202
$0.00202$0.00202

+68.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0037241
$0.0037241$0.0037241

+89.81%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000812
$0.0000812$0.0000812

+62.40%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%