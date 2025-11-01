BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Pumpit je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PUMPIT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PUMPIT.

Více informací o PUMPIT

Informace o ceně PUMPIT

Co je to PUMPIT

Oficiální webové stránky PUMPIT

Tokenomika pro PUMPIT

Předpověď cen PUMPIT

Logo Pumpit

Pumpit Cena (PUMPIT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PUMPIT na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Pumpit (PUMPIT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:14:10 (UTC+8)

Informace o ceně Pumpit (PUMPIT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.39%

+0.39%

Cena Pumpit (PUMPIT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PUMPIT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PUMPIT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PUMPIT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pumpit (PUMPIT)

$ 7.13K
$ 7.13K$ 7.13K

--
----

$ 7.13K
$ 7.13K$ 7.13K

714.25M
714.25M 714.25M

714,250,169.22268
714,250,169.22268 714,250,169.22268

Aktuální tržní kapitalizace Pumpit je $ 7.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PUMPIT je 714.25M, přičemž celková zásoba je 714250169.22268. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.13K.

Historie cen v USD pro Pumpit (PUMPIT)

Během dnešního dne byla změna ceny Pumpit na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pumpit na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pumpit na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pumpit na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-12.96%
60 dní$ 0-26.26%
90 dní$ 0--

Co je Pumpit (PUMPIT)

Pump it was created to bring back an OG meme in crypto history. We Were Rugged by old dev and the call never came through. UNTIL NOW... HE SOLD, PUMP IT Our old dev launched the ticker and farmed all investors twice so we decide to relaunch it at our terms with any kind of bundles and cluster burning at launch 29% of the supply. We aim to create a safe place for our investors where they can interact with the rest of the community and invest safely.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Pumpit (PUMPIT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Pumpit (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pumpit (PUMPIT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pumpit (PUMPIT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pumpit.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pumpit!

PUMPIT na místní měny

Tokenomika pro Pumpit (PUMPIT)

Pochopení tokenomiky Pumpit (PUMPIT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PUMPIT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pumpit (PUMPIT)

Jakou hodnotu má dnes Pumpit (PUMPIT)?
Aktuální cena PUMPIT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PUMPIT v USD?
Aktuální cena PUMPIT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pumpit?
Tržní kapitalizace PUMPIT je $ 7.13K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PUMPIT v oběhu?
Objem PUMPIT v oběhu je 714.25M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PUMPIT?
PUMPIT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PUMPIT?
PUMPIT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PUMPIT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PUMPIT je -- USD.
Dosáhne PUMPIT letos vyšší ceny?
PUMPIT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPUMPIT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:14:10 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Pumpit (PUMPIT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

