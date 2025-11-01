BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PUMPAI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PUMPAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PUMPAI.

Více informací o PUMPAI

Informace o ceně PUMPAI

Co je to PUMPAI

Oficiální webové stránky PUMPAI

Tokenomika pro PUMPAI

Předpověď cen PUMPAI

Zalistování zrušeno

Informace o ceně PUMPAI (PUMPAI) (USD)

Cena PUMPAI (PUMPAI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PUMPAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PUMPAI v historii je $ 0.085682, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PUMPAI se za poslední hodinu změnila o +1.37%, za 24 hodin o +15.20% a za posledních 7 dní o +12.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PUMPAI (PUMPAI)

Aktuální tržní kapitalizace PUMPAI je $ 24.02K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PUMPAI je 265.61M, přičemž celková zásoba je 999897750.599896. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 90.42K.

Historie cen v USD pro PUMPAI (PUMPAI)

Co je PUMPAI (PUMPAI)

PumpAI scans Crypto Twitter for trending metas to have the most up to date information on whats popular right now.  

PumpAI will use all the information and tools at its disposal to help you create your coin. Everything you need: descriptions, images, tokens and pools will all be handled by the AI. All you need to do is prompt it.

Tokens launched on PumpAI will be tradeable directly on PumpAI. Users will be able to bid on them until the bonding curve (set marketcap) is reached. Once the bonding curve is reached the token’s LP will automatically transfer to Meteora and will become tradeable on Meteora. Being able to bid on tokens on PumpAI allows users to get in on new launches on day 0, basically before the tokens even hit any markets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PUMPAI (PUMPAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PUMPAI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PUMPAI (PUMPAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PUMPAI (PUMPAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PUMPAI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PUMPAI!

PUMPAI na místní měny

Tokenomika pro PUMPAI (PUMPAI)

Pochopení tokenomiky PUMPAI (PUMPAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PUMPAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PUMPAI (PUMPAI)

Jakou hodnotu má dnes PUMPAI (PUMPAI)?
Aktuální cena PUMPAI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PUMPAI v USD?
Aktuální cena PUMPAI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PUMPAI?
Tržní kapitalizace PUMPAI je $ 24.02K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PUMPAI v oběhu?
Objem PUMPAI v oběhu je 265.61M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PUMPAI?
PUMPAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.085682 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PUMPAI?
PUMPAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PUMPAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PUMPAI je -- USD.
Dosáhne PUMPAI letos vyšší ceny?
PUMPAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPUMPAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:13:56 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

