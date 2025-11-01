PulseChain Peacock Cena (PCOCK)
Cena PulseChain Peacock (PCOCK) v reálném čase je $0.01953523. Za posledních 24 hodin se PCOCK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01897492 do maxima $ 0.02216621, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PCOCK v historii je $ 0.02275228, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00191136.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PCOCK se za poslední hodinu změnila o +2.20%, za 24 hodin o -11.85% a za posledních 7 dní o +21.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace PulseChain Peacock je $ 16.27M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PCOCK je 845.63M, přičemž celková zásoba je 845633062.3508369. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.27M.
Během dnešního dne byla změna ceny PulseChain Peacock na USD $ -0.00262755041641992.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PulseChain Peacock na USD $ +0.0846352020.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PulseChain Peacock na USD $ +0.0670666383.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PulseChain Peacock na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.00262755041641992
|-11.85%
|30 dní
|$ +0.0846352020
|+433.24%
|60 dní
|$ +0.0670666383
|+343.31%
|90 dní
|$ 0
|--
Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít PulseChain Peacock (PCOCK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PulseChain Peacock (PCOCK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PulseChain Peacock.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PulseChain Peacock!
Pochopení tokenomiky PulseChain Peacock (PCOCK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PCOCK hned teď!
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen.
