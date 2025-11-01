BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena PulseChain Peacock je 0.01953523 USD. Sledujte aktualizace cen PCOCK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PCOCK.Dnešní aktuální cena PulseChain Peacock je 0.01953523 USD. Sledujte aktualizace cen PCOCK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PCOCK.

Více informací o PCOCK

Informace o ceně PCOCK

Co je to PCOCK

Oficiální webové stránky PCOCK

Tokenomika pro PCOCK

Předpověď cen PCOCK

Logo PulseChain Peacock

PulseChain Peacock Cena (PCOCK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PCOCK na USD

$0.01944646
-12.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny PulseChain Peacock (PCOCK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:23:19 (UTC+8)

Informace o ceně PulseChain Peacock (PCOCK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01897492
Nejnižší za 24 h
$ 0.02216621
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01897492
$ 0.02216621
$ 0.02275228
$ 0.00191136
+2.20%

-11.85%

+21.62%

+21.62%

Cena PulseChain Peacock (PCOCK) v reálném čase je $0.01953523. Za posledních 24 hodin se PCOCK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01897492 do maxima $ 0.02216621, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PCOCK v historii je $ 0.02275228, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00191136.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PCOCK se za poslední hodinu změnila o +2.20%, za 24 hodin o -11.85% a za posledních 7 dní o +21.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PulseChain Peacock (PCOCK)

$ 16.27M
--
$ 16.27M
845.63M
845,633,062.3508369
Aktuální tržní kapitalizace PulseChain Peacock je $ 16.27M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PCOCK je 845.63M, přičemž celková zásoba je 845633062.3508369. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.27M.

Historie cen v USD pro PulseChain Peacock (PCOCK)

Během dnešního dne byla změna ceny PulseChain Peacock na USD  $ -0.00262755041641992.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PulseChain Peacock na USD  $ +0.0846352020.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PulseChain Peacock na USD  $ +0.0670666383.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PulseChain Peacock na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00262755041641992-11.85%
30 dní$ +0.0846352020+433.24%
60 dní$ +0.0670666383+343.31%
90 dní$ 0--

Co je PulseChain Peacock (PCOCK)

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PulseChain Peacock (PCOCK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PulseChain Peacock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PulseChain Peacock (PCOCK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PulseChain Peacock (PCOCK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PulseChain Peacock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PulseChain Peacock!

PCOCK na místní měny

Tokenomika pro PulseChain Peacock (PCOCK)

Pochopení tokenomiky PulseChain Peacock (PCOCK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PCOCK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PulseChain Peacock (PCOCK)

Jakou hodnotu má dnes PulseChain Peacock (PCOCK)?
Aktuální cena PCOCK v USD je 0.01953523 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PCOCK v USD?
Aktuální cena PCOCK v USD je $ 0.01953523. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PulseChain Peacock?
Tržní kapitalizace PCOCK je $ 16.27M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PCOCK v oběhu?
Objem PCOCK v oběhu je 845.63M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PCOCK?
PCOCK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02275228 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PCOCK?
PCOCK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00191136 USD.
Jaký je objem obchodování PCOCK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PCOCK je -- USD.
Dosáhne PCOCK letos vyšší ceny?
PCOCK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPCOCK, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se PulseChain Peacock (PCOCK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

