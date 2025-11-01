BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Project 89 je 0.00464515 USD. Sledujte aktualizace cen PROJECT89 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PROJECT89.

Více informací o PROJECT89

Informace o ceně PROJECT89

Co je to PROJECT89

Oficiální webové stránky PROJECT89

Tokenomika pro PROJECT89

Předpověď cen PROJECT89

Project 89 Cena (PROJECT89)

Aktuální cena 1 PROJECT89 na USD

$0.00466974
+3.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Project 89 (PROJECT89)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:22:39 (UTC+8)

Informace o ceně Project 89 (PROJECT89) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00433821
Nejnižší za 24 h
$ 0.00481829
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00433821
$ 0.00481829
$ 0.00642953
$ 0.00245933
-0.08%

+6.48%

+9.47%

+9.47%

Cena Project 89 (PROJECT89) v reálném čase je $0.00464515. Za posledních 24 hodin se PROJECT89 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00433821 do maxima $ 0.00481829, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PROJECT89 v historii je $ 0.00642953, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00245933.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PROJECT89 se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o +6.48% a za posledních 7 dní o +9.47%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Project 89 (PROJECT89)

$ 6.39M
--
$ 6.39M
1.37B
1,374,832,674.548392
Aktuální tržní kapitalizace Project 89 je $ 6.39M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PROJECT89 je 1.37B, přičemž celková zásoba je 1374832674.548392. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.39M.

Historie cen v USD pro Project 89 (PROJECT89)

Během dnešního dne byla změna ceny Project 89 na USD  $ +0.00028269.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Project 89 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Project 89 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Project 89 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00028269+6.48%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Project 89 (PROJECT89)

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Project 89 (PROJECT89)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Project 89 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Project 89 (PROJECT89) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Project 89 (PROJECT89) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Project 89.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Project 89!

Tokenomika pro Project 89 (PROJECT89)

Pochopení tokenomiky Project 89 (PROJECT89) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PROJECT89 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Project 89 (PROJECT89)

Jakou hodnotu má dnes Project 89 (PROJECT89)?
Aktuální cena PROJECT89 v USD je 0.00464515 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PROJECT89 v USD?
Aktuální cena PROJECT89 v USD je $ 0.00464515. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Project 89?
Tržní kapitalizace PROJECT89 je $ 6.39M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PROJECT89 v oběhu?
Objem PROJECT89 v oběhu je 1.37B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PROJECT89?
PROJECT89 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00642953 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PROJECT89?
PROJECT89 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00245933 USD.
Jaký je objem obchodování PROJECT89?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PROJECT89 je -- USD.
Dosáhne PROJECT89 letos vyšší ceny?
PROJECT89 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPROJECT89, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:22:39 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

