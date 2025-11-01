BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Predi by Virtuals je 0.01657612 USD. Sledujte aktualizace cen PREDI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PREDI.

Více informací o PREDI

Informace o ceně PREDI

Co je to PREDI

Oficiální webové stránky PREDI

Tokenomika pro PREDI

Předpověď cen PREDI

Logo Predi by Virtuals

Predi by Virtuals Cena (PREDI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PREDI na USD

$0.01657612
+6.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Predi by Virtuals (PREDI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:22:26 (UTC+8)

Informace o ceně Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01263749
Nejnižší za 24 h
$ 0.01713549
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01263749
$ 0.01713549
$ 0.01911756
$ 0
+3.60%

+6.55%

+55.30%

+55.30%

Cena Predi by Virtuals (PREDI) v reálném čase je $0.01657612. Za posledních 24 hodin se PREDI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01263749 do maxima $ 0.01713549, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PREDI v historii je $ 0.01911756, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PREDI se za poslední hodinu změnila o +3.60%, za 24 hodin o +6.55% a za posledních 7 dní o +55.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Predi by Virtuals (PREDI)

$ 8.20M
--
$ 16.41M
498.97M
998,970,363.0
Aktuální tržní kapitalizace Predi by Virtuals je $ 8.20M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PREDI je 498.97M, přičemž celková zásoba je 998970363.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.41M.

Historie cen v USD pro Predi by Virtuals (PREDI)

Během dnešního dne byla změna ceny Predi by Virtuals na USD  $ +0.00101887.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Predi by Virtuals na USD  $ +0.0099121186.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Predi by Virtuals na USD  $ +0.0078110572.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Predi by Virtuals na USD  $ +0.010385155055957397.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00101887+6.55%
30 dní$ +0.0099121186+59.80%
60 dní$ +0.0078110572+47.12%
90 dní$ +0.010385155055957397+167.75%

Co je Predi by Virtuals (PREDI)

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Predi by Virtuals (PREDI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Predi by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Predi by Virtuals (PREDI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Predi by Virtuals (PREDI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Predi by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Predi by Virtuals!

PREDI na místní měny

Tokenomika pro Predi by Virtuals (PREDI)

Pochopení tokenomiky Predi by Virtuals (PREDI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PREDI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Predi by Virtuals (PREDI)

Jakou hodnotu má dnes Predi by Virtuals (PREDI)?
Aktuální cena PREDI v USD je 0.01657612 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PREDI v USD?
Aktuální cena PREDI v USD je $ 0.01657612. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Predi by Virtuals?
Tržní kapitalizace PREDI je $ 8.20M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PREDI v oběhu?
Objem PREDI v oběhu je 498.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PREDI?
PREDI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01911756 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PREDI?
PREDI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PREDI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PREDI je -- USD.
Dosáhne PREDI letos vyšší ceny?
PREDI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPREDI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Predi by Virtuals (PREDI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

