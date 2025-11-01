BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PolkaBridge je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PBR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PBR.

PolkaBridge Cena (PBR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PBR na USD

$0.00055792
$0.00055792
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny PolkaBridge (PBR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:12:43 (UTC+8)

Informace o ceně PolkaBridge (PBR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 3.95
$ 3.95

$ 0
$ 0

--

--

+77.95%

+77.95%

Cena PolkaBridge (PBR) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PBR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PBR v historii je $ 3.95, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PBR se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +77.95%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PolkaBridge (PBR)

$ 40.27K
$ 40.27K

--
--

$ 41.79K
$ 41.79K

72.18M
72.18M

74,908,025.67435479
74,908,025.67435479

Aktuální tržní kapitalizace PolkaBridge je $ 40.27K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PBR je 72.18M, přičemž celková zásoba je 74908025.67435479. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 41.79K.

Historie cen v USD pro PolkaBridge (PBR)

Během dnešního dne byla změna ceny PolkaBridge na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PolkaBridge na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PolkaBridge na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PolkaBridge na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-28.22%
60 dní$ 0-25.21%
90 dní$ 0--

Co je PolkaBridge (PBR)

PolkaBridge is a decentralized all-in-one application platform. One of PolkaBridge’s most noticeable product is PolkaBridge DEX - a decentralized exchange that allows users to swap tokens on Polkadot to other ones on other blockchain platforms without any centralized organizations. In addition, with the smart deflationary farming mechanism, liquidity providers can earn more rewards than they think. In future, we will launch Lending, Launchpad, Predict and more to scale up ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PolkaBridge (PBR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PolkaBridge (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PolkaBridge (PBR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PolkaBridge (PBR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PolkaBridge.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PolkaBridge!

PBR na místní měny

Tokenomika pro PolkaBridge (PBR)

Pochopení tokenomiky PolkaBridge (PBR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PBR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PolkaBridge (PBR)

Jakou hodnotu má dnes PolkaBridge (PBR)?
Aktuální cena PBR v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PBR v USD?
Aktuální cena PBR v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PolkaBridge?
Tržní kapitalizace PBR je $ 40.27K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PBR v oběhu?
Objem PBR v oběhu je 72.18M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PBR?
PBR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3.95 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PBR?
PBR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PBR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PBR je -- USD.
Dosáhne PBR letos vyšší ceny?
PBR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPBR, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se PolkaBridge (PBR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

