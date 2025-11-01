POKI Cena (POKI)
+0.13%
-0.82%
-5.58%
-5.58%
Cena POKI (POKI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se POKI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena POKI v historii je $ 0.00106015, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena POKI se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o -0.82% a za posledních 7 dní o -5.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace POKI je $ 16.36K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu POKI je 984.13M, přičemž celková zásoba je 999921161.87401. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.63K.
Během dnešního dne byla změna ceny POKI na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny POKI na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny POKI na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny POKI na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.82%
|30 dní
|$ 0
|-42.42%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.
POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.
On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.
What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.
Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.
The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít POKI (POKI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva POKI (POKI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro POKI.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny POKI!
Pochopení tokenomiky POKI (POKI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu POKI hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
