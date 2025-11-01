BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena POKI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen POKI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POKI.

Více informací o POKI

Informace o ceně POKI

Co je to POKI

Oficiální webové stránky POKI

Tokenomika pro POKI

Předpověď cen POKI

POKI Cena (POKI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 POKI na USD

--
----
-0.80%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny POKI (POKI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:12:36 (UTC+8)

Informace o ceně POKI (POKI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106015
$ 0.00106015$ 0.00106015

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-0.82%

-5.58%

-5.58%

Cena POKI (POKI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se POKI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena POKI v historii je $ 0.00106015, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena POKI se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o -0.82% a za posledních 7 dní o -5.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu POKI (POKI)

$ 16.36K
$ 16.36K$ 16.36K

--
----

$ 16.63K
$ 16.63K$ 16.63K

984.13M
984.13M 984.13M

999,921,161.87401
999,921,161.87401 999,921,161.87401

Aktuální tržní kapitalizace POKI je $ 16.36K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu POKI je 984.13M, přičemž celková zásoba je 999921161.87401. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.63K.

Historie cen v USD pro POKI (POKI)

Během dnešního dne byla změna ceny POKI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny POKI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny POKI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny POKI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.82%
30 dní$ 0-42.42%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je POKI (POKI)

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

Předpověď ceny POKI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít POKI (POKI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva POKI (POKI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro POKI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny POKI!

POKI na místní měny

Tokenomika pro POKI (POKI)

Pochopení tokenomiky POKI (POKI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu POKI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně POKI (POKI)

Jakou hodnotu má dnes POKI (POKI)?
Aktuální cena POKI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena POKI v USD?
Aktuální cena POKI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace POKI?
Tržní kapitalizace POKI je $ 16.36K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem POKI v oběhu?
Objem POKI v oběhu je 984.13M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) POKI?
POKI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00106015 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) POKI?
POKI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování POKI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování POKI je -- USD.
Dosáhne POKI letos vyšší ceny?
POKI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPOKI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:12:36 (UTC+8)

