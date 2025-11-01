BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Plantfun je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PLANTFUN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PLANTFUN.

Více informací o PLANTFUN

Informace o ceně PLANTFUN

Co je to PLANTFUN

Oficiální webové stránky PLANTFUN

Tokenomika pro PLANTFUN

Předpověď cen PLANTFUN

Logo Plantfun

Plantfun Cena (PLANTFUN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PLANTFUN na USD

--
----
+3.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Plantfun (PLANTFUN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:59:26 (UTC+8)

Informace o ceně Plantfun (PLANTFUN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

+3.08%

-21.27%

-21.27%

Cena Plantfun (PLANTFUN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PLANTFUN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PLANTFUN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PLANTFUN se za poslední hodinu změnila o -0.77%, za 24 hodin o +3.08% a za posledních 7 dní o -21.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Plantfun (PLANTFUN)

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

--
----

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

991.43M
991.43M 991.43M

991,434,911.0
991,434,911.0 991,434,911.0

Aktuální tržní kapitalizace Plantfun je $ 7.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PLANTFUN je 991.43M, přičemž celková zásoba je 991434911.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.12K.

Historie cen v USD pro Plantfun (PLANTFUN)

Během dnešního dne byla změna ceny Plantfun na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Plantfun na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Plantfun na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Plantfun na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.08%
30 dní$ 0-91.32%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Plantfun (PLANTFUN)

Changing the planet one coin at a time. We plant trees 24/7 o our livestream, do charity donations, community events, and collaboration with local schools for tree planting.

🌱Planted around 700 trees so far, seedlings we planted includes: Mangroves, Almond, Java Plum, Coconuts, Tangerine, Star Apple, Avocado, Guava, Cranberry, and Narra. 🌱Donated more than 2k USD to #teamtrees, basically planting 2k trees with our donation. 🌱Donated around 5k USD to other Charity Organizations. 🌱Gaveaway more than 1k USD to Community Events includes “Plant to Win” and more

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Plantfun (PLANTFUN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Plantfun (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Plantfun (PLANTFUN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Plantfun (PLANTFUN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Plantfun.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Plantfun!

PLANTFUN na místní měny

Tokenomika pro Plantfun (PLANTFUN)

Pochopení tokenomiky Plantfun (PLANTFUN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PLANTFUN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Plantfun (PLANTFUN)

Jakou hodnotu má dnes Plantfun (PLANTFUN)?
Aktuální cena PLANTFUN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PLANTFUN v USD?
Aktuální cena PLANTFUN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Plantfun?
Tržní kapitalizace PLANTFUN je $ 7.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PLANTFUN v oběhu?
Objem PLANTFUN v oběhu je 991.43M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PLANTFUN?
PLANTFUN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PLANTFUN?
PLANTFUN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PLANTFUN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PLANTFUN je -- USD.
Dosáhne PLANTFUN letos vyšší ceny?
PLANTFUN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPLANTFUN, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

