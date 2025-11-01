BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PJN je 0.00004421 USD. Sledujte aktualizace cen PJN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PJN.

Více informací o PJN

Informace o ceně PJN

Co je to PJN

Oficiální webové stránky PJN

Tokenomika pro PJN

Předpověď cen PJN

PJN Cena (PJN)

Aktuální cena 1 PJN na USD

Graf aktuální ceny PJN (PJN)
Informace o ceně PJN (PJN) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.77%

-7.48%

-29.62%

-29.62%

Cena PJN (PJN) v reálném čase je $0.00004421. Za posledních 24 hodin se PJN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00004418 do maxima $ 0.00004833, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PJN v historii je $ 0.00288545, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00004418.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PJN se za poslední hodinu změnila o -0.77%, za 24 hodin o -7.48% a za posledních 7 dní o -29.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PJN (PJN)

Aktuální tržní kapitalizace PJN je $ 44.20K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PJN je 999.75M, přičemž celková zásoba je 999753300.426281. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 44.20K.

Historie cen v USD pro PJN (PJN)

Během dnešního dne byla změna ceny PJN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PJN na USD  $ -0.0000259269.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PJN na USD  $ -0.0000413091.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PJN na USD  $ -0.0005783850368088933.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-7.48%
30 dní$ -0.0000259269-58.64%
60 dní$ -0.0000413091-93.43%
90 dní$ -0.0005783850368088933-92.89%

Co je PJN (PJN)

Imagine a bionic pigeon drone equipped with a neuroprosthetic interface and integrated cameras. This cutting-edge technology enables real-time brain-controlled flight, allowing operators to navigate with precision for reconnaissance, surveillance, scientific exploration, or search-and-rescue missions. Mimicking the natural flight dynamics of a pigeon, the drone offers exceptional stealth and agility, making it ideal for complex operations across diverse environments.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny PJN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PJN (PJN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PJN (PJN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PJN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PJN!

PJN na místní měny

Tokenomika pro PJN (PJN)

Pochopení tokenomiky PJN (PJN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PJN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PJN (PJN)

Jakou hodnotu má dnes PJN (PJN)?
Aktuální cena PJN v USD je 0.00004421 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PJN v USD?
Aktuální cena PJN v USD je $ 0.00004421. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PJN?
Tržní kapitalizace PJN je $ 44.20K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PJN v oběhu?
Objem PJN v oběhu je 999.75M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PJN?
PJN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00288545 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PJN?
PJN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00004418 USD.
Jaký je objem obchodování PJN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PJN je -- USD.
Dosáhne PJN letos vyšší ceny?
PJN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPJN, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

