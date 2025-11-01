BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PigeonToken je 0.00000219 USD. Sledujte aktualizace cen PIQ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PIQ.Dnešní aktuální cena PigeonToken je 0.00000219 USD. Sledujte aktualizace cen PIQ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PIQ.

Více informací o PIQ

Informace o ceně PIQ

Co je to PIQ

Oficiální webové stránky PIQ

Tokenomika pro PIQ

Předpověď cen PIQ

Logo PigeonToken

PigeonToken Cena (PIQ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PIQ na USD

--
----
+2.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny PigeonToken (PIQ)
Informace o ceně PigeonToken (PIQ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000214
$ 0.00000214$ 0.00000214
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000022
$ 0.0000022$ 0.0000022
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000214
$ 0.00000214$ 0.00000214

$ 0.0000022
$ 0.0000022$ 0.0000022

$ 0.00000362
$ 0.00000362$ 0.00000362

$ 0.00000103
$ 0.00000103$ 0.00000103

--

+2.41%

-8.85%

-8.85%

Cena PigeonToken (PIQ) v reálném čase je $0.00000219. Za posledních 24 hodin se PIQ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000214 do maxima $ 0.0000022, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PIQ v historii je $ 0.00000362, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000103.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PIQ se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +2.41% a za posledních 7 dní o -8.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PigeonToken (PIQ)

$ 32.87K
$ 32.87K$ 32.87K

--
----

$ 32.87K
$ 32.87K$ 32.87K

15.00B
15.00B 15.00B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace PigeonToken je $ 32.87K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PIQ je 15.00B, přičemž celková zásoba je 15000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 32.87K.

Historie cen v USD pro PigeonToken (PIQ)

Během dnešního dne byla změna ceny PigeonToken na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PigeonToken na USD  $ -0.0000008308.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PigeonToken na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PigeonToken na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.41%
30 dní$ -0.0000008308-37.93%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je PigeonToken (PIQ)

Pigeon Token (PIQ) is a digital asset project aimed at combining the humor and popularity of memes with real-world value. Pigeon Token $PIQ is part of the Pigeon Quest NFT initiative, an evolving collection of handmade artworks created with precision and care. Unlike traditional meme coins, Pigeon Token offers utility and real-world applications beyond entertainment. Through $PIQ, holders can purchase merchandise items related to the Pigeon Quest project, creating a tangible link between digital assets and physical products.

The Pigeon Quest team launched the token with the support of Memeted and initially added liquidity on VVS Finance. The project later expanded by adding additional liquidity on Ebisu’s Bay, where its NFT collections are also listed. The team is actively building within the Cronos ecosystem and recently achieved whitelisting on VVS Finance, a milestone that supports its ongoing growth and integration within the CroFam community.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PigeonToken (PIQ)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PigeonToken (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PigeonToken (PIQ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PigeonToken (PIQ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PigeonToken.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PigeonToken!

PIQ na místní měny

Tokenomika pro PigeonToken (PIQ)

Pochopení tokenomiky PigeonToken (PIQ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PIQ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PigeonToken (PIQ)

Jakou hodnotu má dnes PigeonToken (PIQ)?
Aktuální cena PIQ v USD je 0.00000219 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PIQ v USD?
Aktuální cena PIQ v USD je $ 0.00000219. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PigeonToken?
Tržní kapitalizace PIQ je $ 32.87K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PIQ v oběhu?
Objem PIQ v oběhu je 15.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PIQ?
PIQ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00000362 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PIQ?
PIQ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000103 USD.
Jaký je objem obchodování PIQ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PIQ je -- USD.
Dosáhne PIQ letos vyšší ceny?
PIQ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPIQ, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se PigeonToken (PIQ)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

