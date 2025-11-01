BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena PHASMA je 0.00000574 USD. Sledujte aktualizace cen PHASMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PHASMA.

Více informací o PHASMA

Informace o ceně PHASMA

Co je to PHASMA

Oficiální webové stránky PHASMA

Tokenomika pro PHASMA

Předpověď cen PHASMA

PHASMA Cena (PHASMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PHASMA na USD

+58.90%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny PHASMA (PHASMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:58:05 (UTC+8)

Informace o ceně PHASMA (PHASMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+2.47%

+57.26%

+54.25%

+54.25%

Cena PHASMA (PHASMA) v reálném čase je $0.00000574. Za posledních 24 hodin se PHASMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000036 do maxima $ 0.00000573, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PHASMA v historii je $ 0.00009469, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000342.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PHASMA se za poslední hodinu změnila o +2.47%, za 24 hodin o +57.26% a za posledních 7 dní o +54.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu PHASMA (PHASMA)

Aktuální tržní kapitalizace PHASMA je $ 121.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PHASMA je 21.16B, přičemž celková zásoba je 24669800000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 141.24K.

Historie cen v USD pro PHASMA (PHASMA)

Během dnešního dne byla změna ceny PHASMA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny PHASMA na USD  $ -0.0000001055.
Za posledních 60 dní byla změna ceny PHASMA na USD  $ -0.0000030261.
Za posledních 90 dní byla změna ceny PHASMA na USD  $ -0.000009635285684192327.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+57.26%
30 dní$ -0.0000001055-1.83%
60 dní$ -0.0000030261-52.72%
90 dní$ -0.000009635285684192327-62.66%

Co je PHASMA (PHASMA)

PHASMA is a hub for NFTs, curated art, and next-generation robotics innovation. By combining creative expression with cutting-edge technology, it provides a space where the community can explore, share, and advance both digital art and decentralized robotics research. PHASMA fosters collaboration, experimentation, and growth, empowering creators, researchers, and innovators to push boundaries and shape the future of art and robotics together.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PHASMA (PHASMA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny PHASMA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít PHASMA (PHASMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva PHASMA (PHASMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro PHASMA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny PHASMA!

PHASMA na místní měny

Tokenomika pro PHASMA (PHASMA)

Pochopení tokenomiky PHASMA (PHASMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PHASMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně PHASMA (PHASMA)

Jakou hodnotu má dnes PHASMA (PHASMA)?
Aktuální cena PHASMA v USD je 0.00000574 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PHASMA v USD?
Aktuální cena PHASMA v USD je $ 0.00000574. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace PHASMA?
Tržní kapitalizace PHASMA je $ 121.13K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PHASMA v oběhu?
Objem PHASMA v oběhu je 21.16B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PHASMA?
PHASMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00009469 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PHASMA?
PHASMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000342 USD.
Jaký je objem obchodování PHASMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PHASMA je -- USD.
Dosáhne PHASMA letos vyšší ceny?
PHASMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPHASMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:58:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se PHASMA (PHASMA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

