Tokenomika pro PettAI (AIP)

Zjistěte klíčové informace o PettAI (AIP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PettAI (AIP)

PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.

Oficiální webové stránky:
https://pett.ai/
Bílá kniha:
https://docs.pett.ai/

PettAI (AIP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PettAI (AIP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.76M
$ 1.76M
Celkový objem:
$ 408.89M
$ 408.89M
Objem v oběhu:
$ 254.75M
$ 254.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.82M
$ 2.82M
Historické maximum:
$ 0.04323201
$ 0.04323201
Historické minimum:
$ 0.00131947
$ 0.00131947
Aktuální cena:
$ 0.00695383
$ 0.00695383

Tokenomika PettAI (AIP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PettAI (AIP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AIP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AIP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AIP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAIP!

Předpověď ceny AIP

Chcete vědět, kam může AIP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AIP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.