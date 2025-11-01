BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Perps DAO je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PERPS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PERPS.Dnešní aktuální cena Perps DAO je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PERPS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PERPS.

Více informací o PERPS

Informace o ceně PERPS

Co je to PERPS

Oficiální webové stránky PERPS

Tokenomika pro PERPS

Předpověď cen PERPS

Logo Perps DAO

Perps DAO Cena (PERPS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PERPS na USD

$0.00034667
$0.00034667$0.00034667
0.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Perps DAO (PERPS)
Informace o ceně Perps DAO (PERPS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00577625
$ 0.00577625$ 0.00577625

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

+0.05%

-11.57%

-11.57%

Cena Perps DAO (PERPS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PERPS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PERPS v historii je $ 0.00577625, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PERPS se za poslední hodinu změnila o -0.13%, za 24 hodin o +0.05% a za posledních 7 dní o -11.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Perps DAO (PERPS)

$ 346.67K
$ 346.67K$ 346.67K

--
----

$ 346.67K
$ 346.67K$ 346.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Perps DAO je $ 346.67K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PERPS je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 346.67K.

Historie cen v USD pro Perps DAO (PERPS)

Během dnešního dne byla změna ceny Perps DAO na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Perps DAO na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Perps DAO na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Perps DAO na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.05%
30 dní$ 0-56.95%
60 dní$ 0-84.73%
90 dní$ 0--

Co je Perps DAO (PERPS)

PerpsDAO is a decentralized perpetuals trading platform operating on 12 blockchains, including Arbitrum, Optimism, Base, Mantle, Ethereum, SEI, Morph, Sonic, Story, Abstract, BNB Smart Chain, and Solana. It allocates 93% of trading fees to buy back the $PERPS token, distributing these tokens to active traders as rewards, while the remainder supports the treasury. The platform offers incentives such as volume-based rewards, airdrops, leaderboard bonuses, fee discounts for high-volume and staked traders, and a referral program granting 20% of fees and trading points from referred users.

Zdroj Perps DAO (PERPS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Perps DAO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Perps DAO (PERPS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Perps DAO (PERPS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Perps DAO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Perps DAO!

PERPS na místní měny

Tokenomika pro Perps DAO (PERPS)

Pochopení tokenomiky Perps DAO (PERPS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PERPS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Perps DAO (PERPS)

Jakou hodnotu má dnes Perps DAO (PERPS)?
Aktuální cena PERPS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PERPS v USD?
Aktuální cena PERPS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Perps DAO?
Tržní kapitalizace PERPS je $ 346.67K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PERPS v oběhu?
Objem PERPS v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PERPS?
PERPS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00577625 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PERPS?
PERPS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PERPS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PERPS je -- USD.
Dosáhne PERPS letos vyšší ceny?
PERPS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPERPS, kde najdete podrobnější analýzu.
