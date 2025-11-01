BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Pepe Dollar je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PEPD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PEPD.

Více informací o PEPD

Informace o ceně PEPD

Co je to PEPD

Oficiální webové stránky PEPD

Tokenomika pro PEPD

Předpověď cen PEPD

Logo Pepe Dollar

Pepe Dollar Cena (PEPD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PEPD na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Pepe Dollar (PEPD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:11:15 (UTC+8)

Informace o ceně Pepe Dollar (PEPD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena Pepe Dollar (PEPD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PEPD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PEPD v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PEPD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pepe Dollar (PEPD)

$ 10.26K
$ 10.26K$ 10.26K

--
----

$ 10.26K
$ 10.26K$ 10.26K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Pepe Dollar je $ 10.26K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PEPD je 420.69B, přičemž celková zásoba je 420690000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.26K.

Historie cen v USD pro Pepe Dollar (PEPD)

Během dnešního dne byla změna ceny Pepe Dollar na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pepe Dollar na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pepe Dollar na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pepe Dollar na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0+4.67%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Pepe Dollar (PEPD)

⚡️Ethereum Layer-2 Payment Solution, $PEPD To Dominate Global PayFi & De-Fi.🚨 $PEPD is your decentralized antidote to fiat foolishness, A Layer-2 Payment Infrastructure for the Meme Economy. Pepe Dollar (PEPD) a digital satire wrapped in code, a financial middle finger to the status quo, and a platform for creating value in a world flooded with valueless fiat.

Pepe Dollar (PEPD) is built with layers of meanings utilizing internet culture to power our technological rebellion.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Pepe Dollar (PEPD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Pepe Dollar (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pepe Dollar (PEPD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pepe Dollar (PEPD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pepe Dollar.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pepe Dollar!

PEPD na místní měny

Tokenomika pro Pepe Dollar (PEPD)

Pochopení tokenomiky Pepe Dollar (PEPD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PEPD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pepe Dollar (PEPD)

Jakou hodnotu má dnes Pepe Dollar (PEPD)?
Aktuální cena PEPD v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PEPD v USD?
Aktuální cena PEPD v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pepe Dollar?
Tržní kapitalizace PEPD je $ 10.26K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PEPD v oběhu?
Objem PEPD v oběhu je 420.69B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PEPD?
PEPD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PEPD?
PEPD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PEPD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PEPD je -- USD.
Dosáhne PEPD letos vyšší ceny?
PEPD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPEPD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:11:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Pepe Dollar (PEPD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

